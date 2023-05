Los 7 errores más comunes que cometen tus hijos en los exámenes de Inglés de la Selectividad

Practicar es sin lugar a duda el mejor consejo que nos pueden dar para aprobar un examen de cualquier idioma. Además, hay detalles como leer, ver series y escuchar pódcast en inglés, practicar antes del examen, controlar los tiempos que se dedica a cada apartado, revisar todas las preguntas antes de contestar y no tratar de entender cada palabra, sino el contexto general.

Aunque puede parecer un examen de lo más sencillo para algunos, la verdad es que para muchos otros obtener un certificado de idiomas resulta un reto imposible de conseguir. Y es que, existen fallos que, por diferentes motivos, permanecen a lo largo de los años y se repiten sistemáticamente entre los candidatos, ya sea para obtener un certificado de inglés o aprobar la Selectividad.

La mejor forma para conseguir el aprobado es identificar esos fallos, corregirlos y así afrontar el examen con más seguridad. Para ello, los expertos en la preparación de exámenes de certificación de idiomas Ángel Galdón-Rodríguez, profesor de Central Idiomas Parque; Kerry Sastrias, directora de espanglish; y Dunia Martínez, directora de Talenta en TAU; han elaborado una lista con los errores más repetidos entre los candidatos.

Alumnos en clase.

En primer lugar, y uno de los fallos más comunes es confundir las preposiciones. La confusión en su uso es debido a que no existe una única traducción para cada una de ellas. Aunque hay más de 100 preposiciones en inglés, las que más confusión generan son "in", "at" y "on".

Para acertar a la hora de utilizarlas, los expertos aconsejan detenerse un momento y pensar en cómo de general o específico es el tiempo o el lugar al que se refiere la frase. Es decir, en una conversación en la que dos personas están planeando algo, cuando se habla de quedar en algún momento de los próximos días utilizan el "in", pero cuando fijan el día (por tanto algo más específico) emplean "on". Finalmente, usan "at" cuando se fija una hora en concreto. Por otro lado, los candidatos también suelen confundirse entre "to" y "for" para expresar el propósito "para".

Asimismo, muchas veces caemos en el error de seguir las mismas reglas que en español. Y es que en castellano se pueden omitir los sujetos, pero no en inglés. Es un error fácil de corregir y lo único que se necesita es atención, ya que sí o sí hay que poner sujeto.

El tercer fallo más repetido es al usar la conjugación de los verbos en tercera persona del singular del presente. En estos casos hay que agregar una "s", un paso que muchos alumnos olvidan. Además, muchas veces confundimos el orden de las palabras cuando hacemos una pregunta con verbo auxiliar, que siempre va delante del sujeto.

La terminación de los adjetivos también puede ser un gran candidato para fallar. En ocasiones resulta complicado recordar las diferencias entre los adjetivos que acaban en -ed y en -ing. Un ejemplo: "worried" significa preocupado, y se utiliza cuando una persona está preocupada. En cambio, si algo es preocupante, como una situación, se utiliza el adjetivo "worrying".

Los "false friends" son esas palabras que en inglés se asemejan mucho a otra en español pero que tienen un significado distinto. Este tipo de confusiones las puede tener cualquier persona ya que son palabras cuya traducción al español parece obvia, pero engañan. Por ejemplo, "actually" no significa actualmente, sino "de hecho". "Carpet" significa alfombra y se confunde con carpeta.

Y por último, pero no menos importante, está el famoso speaking, es decir, la pronunciación. La realidad es que a la mayoría de los españoles nos cuesta comprender que hay letras que no se pronuncian (como la "L" antes de la "K" en "walk" o "talk"). También pronunciamos una "E" cuando una palabra empieza por "S". Asimismo, a diferencia de en español, en inglés se distingue claramente el sonido "V" del "B". El sonido de la "B" es mucho más fuerte y el de la "V" se asemeja a la "F".

También te puede interesar...

-El nuevo bombazo de Aldi: vende un pack de tres cuencos para ensalada por tan sólo 5,99 euros

-El vuelo más barato para las vacaciones de verano: ida y vuelta por 31 euros desde Madrid

-El vuelo más barato que puedes comprar esta semana: con ida y vuelta te sale por 28 euros

Sigue los temas que te interesan