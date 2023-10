El sobrino de Ana Rosa, tras la entrevista a Jiménez Losantos: “TardeAR es el nuevo Valle de los Caídos”

La entrevista de este lunes de Ana Rosa Quintana a Federico Jiménez Losantos ha sido uno de los temas que Kike Quintana ha querido comentar durante el programa de hoy de TardeAR con la presentadora. El sobrino de la comunicadora madrileña tiene una sección llamada Fila Zero, y allí analiza el magacín vespertino con mucha ironía.

“Ayer vaya entrevista interesante. ¿A quién tuviste?”, preguntaba Kike. “A Federico Jiménez Losantos. Estuvo muy bien. Estuvo estupendo. Llevaba 14 años sin pisar un plato de televisión”, le respondía la presentadora. “Ya, ya. La que has liado ¿eh?”, preguntaba, aunque Quintana no parecía comprender la razón. “En el mismo techo Ana Rosa Quintana y Federico Jiménez Losantos. Ahora para los usuarios de Twitter este es el nuevo Valle de los Caídos, ya te lo digo. Espérate al 20N, que queda poco”, le decía su sobrino. Tras asegurar que ella no le hace caso a lo que digan las redes, la de Usera le dejaba claro que “de caídos nada, que estamos en nuestro mejor momento”, lo que provocó el aplauso del público.

Kike aprovechaba entonces para hacer algunos chistes sobre Losantos. “Si él se cae está muy cerquita del suelo, las cosas como son”, bromeaba. A continuación, mostró cómo se hizo una foto con el locutor, en el que quedaba clara la diferencia de altura entre ambos. “Mira mi Federico. Yo voy a decir una cosa: a mí me cae bien, pero yo no sé por qué se me pusieron los pezones, así”, bromeaba sobre la instantánea de ambos.

“Este es un homenaje que hemos hecho a la tele de los 90”, seguía diciendo el protagonista de Fila Zero. “Porque no me digas que no parecemos José Luis Moreno y Monchito”, aseguraba, mostrando un montaje de su foto con Losantos y una de José Luis Moreno con su conocida marioneta. “No tenía la mano metida en ningún sitio, y fue encantador”, terminaba de decir sobre el periodista radiofónico.

Pero Ana Rosa no quiso dejar el tema ahí. “Escúchame una cosa. Me parece falta lo que has hecho, ¿eh? Pídele disculpas a Federico”. “A mí no me hagas esto”, le respondía su sobrino, que pasó a comentar cómo el programa lleva a familiares de colaboradores. Se mencionó a sí mismo como sobrino de la maestra de ceremonias, y también, cómo el día antes intervino la hermana de Leticia Requejo.

Por último, preguntó que por qué en la mesa de corazón Ana Rosa siempre se sienta al lado de Leticia y de Miguel Ángel Nicolás. “¿No se puede mover un poquito los sillones? Parecéis el nacimiento: siempre estáis igual. La Virgen María, San José y el Niño Jesús”, finalizaba, mostrando un montaje de los colaboradores del programa como si fuese un portal de Belén.

