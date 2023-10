Joaquín Prat responde a las críticas de Bigote Arrocet tras dudar de su profesionalidad: "Es ser objetivo"

Las declaraciones de Bigote Arrocet siguen provocando consecuencias. El humorista chileno-argentino ha concedido una entrevista a Pepe del Real, colaborador de Vamos a ver, tras haber hablado inicialmente con la revista Diez Minutos. El también actor ha lanzado pullas contra Joaquín Prat y contra Alessandro Lequio. Dado que la entrevista era para el magacín matinal de Unicorn Content, ambos no han dudado en responderle.

El primero en hacerlo fue el presentador, Pepe del Real fue compartiendo fragmentos de la entrevista, que duró 45 minutos. En una de estas piezas, el chileno-argentino ponía en duda la profesionalidad de Prat como presentador y periodista. “Que sea justo, que sea justo, que no diga que mi hija es agria”, expresaba. “Una persona que es presentador y está ahí, debe ser neutro. Así de simple, ¿vale?”, agregaba, con un tono claramente enfadado.

Arrocet consideraba así que el conductor no era una voz adecuada para hablar sobre el asunto. Por supuesto, Prat le respondió rápidamente. “No es una cuestión de neutralidad, es una cuestión de objetividad. Yo creo que hace tiempo que la televisión cambió en nuestro país y que los presentadores también tenemos derecho a expresar nuestra opinión sobre una cosa y otra”, señalaba en su declaración.

“A mí me pareció, ya lo he dicho, de una enorme inoportunidad volver a España para hacer una exclusiva para hablar de estas cuestiones cuando no ha pasado ni un mes del fallecimiento de María Teresa”, añadía, defendiendo así su postura. Prat no se conformó sólo con eso, sino que criticó la actitud del humorista.

“Si uno tiene un poquito de educación, vuelve para dar el pésame o se queda en su casa. Pero si te quedas en tu casa y no vuelves para dar el pésame a la familia, luego no vayas a hablar a una revista”, agregaba, devolviéndole así la pulla a Arrocet a raíz de sus comentarios vertidos en la revista.

Joaquín Prat en 'Vamos a ver'.

Prat también tuvo palabras sobre las acusaciones que hizo Arrocet sobre el carácter “agrio” de su hija Gabriela. “Lo que me pareció es que la hija de Bigote estaba un poquito avinagradita con nuestras preguntas, no sé si porque pensaba que por el hecho de tener aquí a Carmen Borrego le íbamos a hacer la ola a todo lo que dijera. Ni muchísimo menos. Me pareció que Gabriela estaba muy a la defensiva. Ya si quiere entramos en qué tipo de relación ha tenido él con su hija a lo largo de los años”, lanzó el valenciano a modo de advertencia.

Dado que Alessandro Lequio estaba presente también en el plató, este no dudó en hablar sobre los comentarios de Arrocet, quien aseguraba este “había traicionado” a la veterana periodista y que esta le había dado su primera oportunidad laboral en España; además de señalar que el italiano es el menos indicado “para hablar de infidelidades”. “Si por mí fuera, pasaba por completo de este señor, pero, para que la gente lo tenga claro, voy a desarticular completamente todo lo que ha dicho”, comenzó a responder Lequio.

Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'.

El ex de Antonia Dell’Atte quiso primero desmentir que María Teresa Campos fuese la primera que le dio una oportunidad laboral en España. “Dice que Teresa fue la primera que me dio trabajo nada más llegar a España, pues no, yo llegué a España 10 años antes de empezar a trabajar con ella. Escribía para varios medios, entre los cuales estaba la revista Interviú, y colaboraba en Crónicas marcianas”, argumentaba, para después también desmentir haber traicionado a la periodista.

“A ella le debió de gustar mucho cómo lo hacía en el programa de Xavier Sardá y por eso me llamó. Dice que yo le pegué la puñalada a María Teresa. Lo cierto es que yo trabajé con ella hasta el último momento en el que estuvo en esta casa. Cuando ella se fue, me quedé sentado en este silloncito y aquí sigo”, exclamó, antes de recordar que, si bien él ha sido infiel en el pasado, “ha prescrito” y que “nunca fue tan cutre” como el humorista.

