Carlos Sobera rompe a llorar al revivir un recuerdo muy emotivo de Loles León en 'El musical de tu vida'

El musical de tu vida ha recibido este pasado miércoles 11 de octubre en su plató a Loles León. La actriz de La que se avecina ha vivido un momento tremendamente emotivo que ha provocado que el propio Carlos Sobera rompiese a llorar con ella. La barcelonesa no ha dudado en abrir completamente su corazón en el programa y recordó a uno de sus principales referentes familiares en su vocación de actriz: su abuela.

Reconocida como uno de los grandes iconos de la interpretación española y ya icónica chica Almodóvar y símbolo de reconocidas sitcoms como Aquí no hay quien viva o la mentada La que se avecina; Loles León confesaba que nunca tuvo especial vocación de seguir el negocio familiar, dado que sus padres regentaban una churrería en la ciudad condal. Una empresa en la que también participaban sus hermanas mayores.

Su vocación de actriz vino impulsada por su abuela. No porque esta deseara dedicarse al espectáculo, sino porque era una gran cinéfila y llevaba a su nieta por las tardes al cine, cuando León tenía tiempo. Es más, a la exconcursante de Tu cara me suena era lo que más le gustaba hacer. “En el cine, aprendes mucho más que en el colegio”, le decía su abuela, según confesaba la propia intérprete ante un atento Carlos Sobera.

Por supuesto, en el musical que repasaba los momentos de Loles León, hubo escenas con su abuela en el cine, algo que le emocionó mucho. “Ella y yo teníamos esa complicidad, nos unía la fantasía, esa magia que tiene la pantalla de cine y no la puede suplir nada”, decía la intérprete entre lágrimas al finalizar el número, aplaudiendo fortísimamente.

Tal era la emoción de sus palabras, que Sobera también se derrumbó. “¡Cállate un poco, por favor! ¡Ahora soy yo el que ahí [llorando]!”, exclamaba el presentador, a quien se le vio muy afectado, hasta el punto de que tuvo que secarse las lágrimas con un pañuelo y fue abrazado por la propia Loles León. “Mi abuela y yo salíamos del cine y yo no tocaba los pies en el suelo”, le respondió la actriz antes de darle un abrazo. “Yo andaba por encima. Me hacía sentir como si yo fuese la protagonista de las películas que habíamos visto”, recordaba la actriz de la saga Padre no hay más que uno.

“Yo iba como si fuese una libélula, por las calles de la Barceloneta. A ella le encantaba, se reía. La echo mucho de menos. ¡Qué bonito todo!”, recordaba León, provocando así que Sobera, que seguía emocionado, se riera en modo nostálgico.

“Quiero que sepan todos en casa, algo que ya sabe el público presente en el plató, que la voz es en directo. Esto es un musical en directo, con números sin playback. Lo hacen de una manera bárbara. Tenemos un equipo maravilloso. Cantan como ruiseñores”; agradecía Sobera al equipo del musical, provocando un unánime aplauso entre el público, al que se sumó también la actriz.

