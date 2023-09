Telecinco y Antena 3 viven su primer gran choque en prime time: 'El musical de tu vida' se enfrenta a 'The Floor'

'El musical de tu vida' y 'The Floor'.

Se avecina el primer gran enfrentamiento de novedades de esta temporada televisiva para el prime time. A pesar de que será el jueves cuando Gran Hermano VIP y MasterChef Celebrity se enfrenten, será un día antes cuando The Floor se vea las caras contra El musical de tu vida. Telecinco ha anunciado que el show presentado por Carlos Sobera desembarcará en el prime time del miércoles 13 de septiembre a las 22:45 horas.

Se verá las caras con el concurso presentado por Manel Fuentes, el cual ya lideró en su debut el pasado 6 de septiembre. El formato obtuvo un 16,9% de cuota y 1.432.000 espectadores, superando ampliamente al reportaje La caza del encantador que emitió Telecinco, que se conformó con un 8,2% de share y 647.000 seguidores. El formato superó también los datos del cine que emitieron La 1 y laSexta y la nueva entrega de Viajeros Cuatro.

Ahora bien, será este miércoles 13 de septiembre cuando The Floor se enfrente realmente a buena parte de las grandes apuestas del resto de cadenas. Junto con El musical de tu vida, ese día Cuatro volverá a emitir otra entrega de Viajeros Cuatro, mientras que laSexta estrenará Desmontando, programa divulgativo presentado por Boris Izaguirre.

El musical de tu vida adapta el formato belga The Musical of Your Life, el cual mezcla géneros tan distintos como el talk show clásico con un estilo de gran producción musical de Broadway con el que se crea una especie de musical en directo inspirado en la vida del invitado. De ahí, que cada semana se haga un tributo a un famoso distinto. Tal y como se muestran en los anuncios del estreno del programa, la primera invitada será Lolita Flores, la cual era la candidata ideal para este debut, dada su doble profesión de actriz y cantante.

Lolita Flores en 'El musical de tu vida'.

Entre los otros famosos que tienen confirmada su asistencia están Miguel Bosé, Tamara Falcó, Paulina Rubio y Ana Obregón. Estos musicales, aunque encajen dentro del formato talk show, repasarán momentos vitales de los invitados y, además, tendrán detrás suyo a profesionales con una dilatada trayectoria en el teatro musical; así como se contará con coreografías e interpretaciones de artistas expertos.

Emoción, música, reencuentros y sorpresas son algunos de los ejes en torno a los que girará este nuevo espacio familiar. En El musical de tu vida los números musicales partirán de canciones muy populares y reconocibles para el gran público, temas que el equipo artístico del programa reinterpretará con gran ingenio y mucho humor.

