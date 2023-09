Risto Mejide abandona indignado el plató de 'Got Talent' tras una escatológica actuación: "Es asqueroso"

Risto Mejide en 'Got Talent'.

La novena temporada de Got Talent ha comenzado dándole alegrías a Telecinco, liderando el prime time del sábado con un 13,4% de cuota y 1.156.000 espectadores. Ahora bien, a pesar de este eficaz rendimiento y que Florentino Fernández tomando el relevo de Dani Martínez en el jurado, eso no ha impedido que Risto Mejide haya tenido su primer gran enfado en esta edición. Ha sido durante la escatológica actuación de un aspirante japonés, quien era capaz de imitar sonidos de animales y crear música con sus flatulencias.

Ya desde el inicio, el presentador de Todo es mentira se mostraba muy escéptico con el candidato nipón. Este entraba de manera muy seria y saludando a los miembros del jurado en su lengua materna. El barcelonés ya se olía que lo que iba a presenciar no le iba a gustar. Edurne le preguntaba a Koukuchi el motivo por el que se presentaba a Got Talent, este le respondía en japonés. “Porque quiero que el mundo descubra el talento que llevo dentro”, decía. Automáticamente, Mejide ya predecía su “rojo”.

El japonés, entonces, procedió a hacer su actuación, quitándose los pantalones. Fue ahí cuando Edurne le dio la razón a Mejide. Aunque Koukuchi llevaba otros pantalones debajo, el jurado seguía mirándole con suspicacia. Tras anunciar la imitación de un pato, el hombre de 43 años procedía a ponerse en el suelo para abrir las piernas y comenzar a tirarse pedos mientras emulaba los graznidos de un pato.

Una actuación que ha provocado las carcajadas de Flo, Paula Echevarría y Edurne, pero que han causado un gran enfado en Mejide, quien no dudó en apretar rápidamente al botón rojo, cumpliéndose su predicción. Tal ha sido su nivel de indignación, que el jurado abandonó su asiento justo cuando Koukuchi iba a comenzar a hacer música a base de flatulencias. “Esto no tengo por qué verlo”, dijo el barcelonés. “No tienes por qué verlo, pero sí oírlo, siéntate por aquí”, le respondía Santi Millán, para evitar que se marchase completamente del plató.

Koukuchi ni se inmutó y comenzó su particular concierto, provocando la carcajada entre Edurne y Echevarría al lograr hacer funcionar a tres matasuegras a la vez sólo con echando ventosidades. A pesar de que Millán intentaba animar a Mejide, este ni se inmutaba. El nipón demostró más habilidades, como el lograr lanzar un dardo y hacer explotar dos globos (y después uno gigante) gracias a sus flatulencias.

A pesar de lo gracioso del espectáculo, eso no impidió que Mejide le diese una valoración tremendamente negativa al volver a su asiento. “Nadie debería verlo, me parece un insulto a todo el mundo. Asqueroso, soez, desagradable, burdo, zafio, tengo más adjetivos, para mí es un no”, dijo.

Aunque Edurne y Paula Echevarría se mostraron mucho más conciliadoras, recalcando que se habían reído mucho con el show, también pulsaron el botón rojo. Solamente Flo fue el único que aplaudió su actuación y, asombrado por la técnico, le dio un sí.

