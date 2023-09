Fuerte rifirrafe entre Celia Villalobos y Ábalos en 'laSexta Xplica' por Puigdemont: "Eres del pensamiento único"

La mesa política de laSexta Xplica ha vivido auténticas chispas en su ‘vuelta al cole’ este pasado 9 de septiembre. Por supuesto, uno de los temas ha sido la sesión de investidura a la que se enfrentará Alberto Núñez Feijóo, la cual está prevista que sea entre el 26 y el 27 de septiembre, siendo el segundo día el de la primera votación, en la que el candidato popular debería salir por mayoría absoluta; mientras que el viernes 29 del mismo mes se procedería a una segunda votación en la que el candidato debería tener más síes que noes.

Ante una situación, se produjo un fuerte rifirrafe entre Celia Villalobos y José Luis Ábalos. A pesar de que la investidura es para el líder del PP, los temas del día están relacionados con las negociaciones que está realizando Pedro Sánchez con Junts per Catalunya para que el actual presidente sea investido. Unas conversaciones en las que Carles Puigdemont y sus demandas han entrado en juego. Con la amnistía de los fugados de la Justicia sobre la mesa y exigías de un referéndum de independencia, ambos políticos exploraron en el programa presentado por José Yélamo.

Ábalo intentó justificar una posible amnistía buscando tirar de hemeroteca. El diputado socialista por Valencia rescató una portada del diario ABC del 19 de octubre de 2017 y procedió a leer el titular y expresar su opinión. “Rajoy ofrece la amnistía a cambio de acciones legales. Propone a Puigdemont suspender el 155 y salir indemne políticamente si hoy acepta no declarar la independencia'. ¡Ah! Que como es el PP, entonces, vale. No hay crítica”, decía, obviando que dichas propuestas se produjeron antes de la ilegal declaración unilateral de independencia que hizo el expresidente de la Generalidad de Cataluña el 27 de octubre de 2017.

[Al menos 20 de los actuales diputados del PSOE se han pronunciado públicamente contra la amnistía]

Algo que le recordó Santiago Martínez-Vares, analista político y CEO de Rebellious Words. “Eso fue antes de que se cometiera un delito [la DUI y la posterior huida del político catalán]”, apuntó. Ábalos siguió en sus trece y quiso resaltar “precedentes” de lo que, hipotéticamente, puede suceder para que Pedro Sánchez sea reelegido. Para ello, mencionó el indulto que Felipe González hizo a Alfonso Armada, militar que condenado por dirigir el intento del golpe de Estado del 23-F, en la Nochebuena de 1988. Algo que se hizo por problemas de salud después de que el preso dijese que acataba la Constitución y tras haber sido condenado y encarcelado, algo que no ha sucedido con Puigdemont.

Martínez-Vares volvió a replicarle. “José Luis [Ábalos], encuéntrame a un socialista que, hasta que no ha hecho falta a Puigdemont para gobernar, dijera eso. ¡Encuéntrame a uno solo! Marlaska, Iceta, Sánchez... ¿Qué os ha pasado?”, exclamaba al antiguo ministro de Fomento. Ábalos le interrumpió: “Tranquilízate y déjame hablar. Igual escuchas a un socialista decir algo”.

'laSexta Xplica'.

Tal fue el nivel de tensión, que José Yélamo tuvo que intervenir, aunque Ábalos no cesó en su ataque. “El PP es irrelevante en Cataluña y ese es un gran problema. Cataluña, para algunos, es parte de España y hay que afrontarlo. ¿Cómo lo afronta la derecha? ¿Queriendo mandar tanques?”, cuestionaba, haciendo referencia a lo comentado por Santiago Abascal durante las elecciones, en las que el líder de Vox incitaba a que se aplicase un “155 de larga duración” en la comunidad autónoma. Por otro lado, Ábalos obvió que, a pesar de que el PP fue la quinta fuerza en Cataluña en cuestión de escaños, fue el tercer partido más votado en lo referente a número de papeletas.

Fue la alusión a las alianzas de Feijóo con Vox lo que hizo que Celia Villalobos estallase. “El señor Núñez Feijóo comparece a la investidura con los votos de Vox y que sin ellos ni siquiera tendría esa posibilidad”, dijo el socialista. La expolítica no dudó en poner en cuestión las alianzas del PSOE con Sumar y partidos independentistas. “¡Y vosotros con Sumar y ERC! Me parece increíble. Tú pones los límites de la democracia. Tú eres del pensamiento único. Lo que dices va a misa y, los demás, al infierno. Estás utilizando cosas anteriores a lo que pasó en Cataluña. Ya está bien, ¿por qué no te relajas?”, exclamó la exdirigente popular. Tras este rifirrafe, Yélamo puso orden y continuó el debate.

Sigue los temas que te interesan