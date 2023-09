18 de 20

La ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez, dijo al poco tiempo de tomar posesión en el cargo, en 2021, que el Gobierno no aceptaría la amnistía, aunque la Generalitat la pusiera encima de la llamada Mesa de Diálogo: "Pueden hablar y sacar este tema, pero no llegaremos a ningún lado". Para Sánchez, se podía "hablar de todo, pero evidentemente no se pueden acordar cosas que no están dentro de la Constitución ni dentro de las leyes. Se puede hablar, pero la Generalitat tiene que saber que no puede plantear en esta mesa cosas que nosotros no podemos acceder a dar", subrayó.