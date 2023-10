Asraf, el joven de recursos limitados que buscaba la fama y se casa con la hija de la mujer más famosa de España

En octubre de 2003, Gallup, empresa multinacional conocida por sus encuestas de opinión pública realizadas en todo el mundo, hizo un sondeo y resultó que Isabel Pantoja (67 años) era la mujer más famosa de España. En la segunda posición del ránking se encontraba José María Aznar (70), presidente del Gobierno en aquel momento, y en el tercer puesto, Mariano Rajoy (68), que entonces era secretario general del Partido Popular y candidato a la Moncloa.

Según esta medición, la tonadillera repetía primer puesto e incrementaba el porcentaje de menciones con respecto al año anterior pasando del 13,6 por ciento al 18,6 por ciento, siete puntos por encima del segundo clasificado, nada más y nada menos que el todopoderoso Aznar.

20 años después, en octubre de 2023, la otra Isabel Pantoja Martín (27), la niña, a la que popularmente -y en contra de la voluntad de su madre- siempre se han llamado Chabelita, se casa por segunda vez. Lo hace con Asraf Beno (27), un joven de origen marroquí y recursos limitados con el que mantiene una relación amorosa desde enero de 2019.

Isa Pantoja y Asraf Beno en una imagen de sus redes sociales.

Pero ¿quién es en realidad Asraf? Para dar respuesta a esta pregunta, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el entorno del flamante marido de Isa P. No todos tienen una buena concepción de él. "Asraf es el mayor de tres hermanos. Después de él viene Anuar, que también ha hecho televisión y luego otro pequeño, que se llama Monsif. Sus padres son personas normales, de recursos limitados y después de vivir en Marruecos y Ceuta se mudaron a Fuenlabrada, que es donde viven hace ya muchos años", señala una fuente consultada por este diario.

Fuenlabrada es el municipio madrileño en cuyos juzgados Isa y Asraf se casaron este martes, día 10 de octubre. "Aunque me suene raro, ya somos marido y mujer. El viernes lo celebramos por todo lo alto con nuestra gente", posteó la hermana pequeña de Kiko Rivera (39) junto a dos instantáneas del momento y un pequeño vídeo de los enamorados, al borde de las lágrimas. Fuenlabrada no siempre ha sido un lugar en el que Isa fuera bienvenida.

Fuentes próximas a la familia de Asraf informan a este periódico que al principio de la relación, los padres del modelo no veían con buenos ojos a la colaboradora. "La veían como una mujer divorciada y con un hijo. Eso, para su cultura, porque ellos son musulmanes, es una deshonra. Isa ha tenido que ganarse el cariño de esa gente muy poco a poco. Ella lo pasaba muy mal cuando iba hasta Fuenlabrada a ver a Asraf al principio de empezar su relación", apuntan.

Asraf en una imagen de su perfil de Instagram.

Pero antes de llegar hasta ser el novio de Isabel Pantoja, Asraf Beno es un joven nacido en Ceuta. Llegó al mundo un 23 de enero de 1996 en el seno de una familia de origen marroquí asentada en la citada ciudad autónoma. Cuentan quienes lo conocen que siempre se sintió atraído por el foco, el glitter y las luces. "Él siempre ha dicho que por ser famoso haría lo que fuera. Probó todo en la tele, le han dado miles de oportunidades, pero es que no sirve. Ahora tiene el título de que es el marido de la Pantoja", dice una persona que un día fue amigo suyo.

Beno comenzó la carrera de Enfermería y la abandonó para centrarse en su físico, una de las formas de llegar a su objetivo. En 2017, se presentó al certamen Guapo España. También intentó encontrar el amor en First Dates y Mujeres, hombres y viceversa, formato en el que quiso pretender -ese era el término que ahí usaban- a la tronista Sofía Suescun (27). No tuvo éxito en el programa de Carlos Sobera (63) y tampoco en el de Emma García (50), pero no estaba dispuesto a rendirse.

Este periódico puede confirmar que Asraf consultaba a muchos de los famosos a los que se encontraba en eventos cómo podía dar el salto a la televisión: quería los contactos y él se encargaría de hacer el resto. A principios de 2018, llegó su oportunidad definitiva. Se presentó a Mister Universo Mundial -en ningún caso era el certamen oficial de Mister Universo, sino uno low cost- y logró hacerse con la victoria. Alto, moreno, cuerpo atlético, casi 1,90 metros de estatura y una bonita sonrisa conquistaron el favor del jurado y se alzó con la corona.

Asraf Beno en el plató de la sexta edición de 'Gran Hermano VIP'. Gtres

El falso título de Mister Universo fue su luz verde para enrolarse en la sexta edición de Gran Hermano VIP en septiembre de aquel 2018. Entre sus compañeros, Makoke (53), que se acababa de divorciar de Kiko Matamoros (66), Ángel Garó (58), con quien protagonizó una de las broncas más recordadas de la historia del reality, e Isa Pantoja, el fichaje estrella, que sólo duró una semana en Guadalix de la Sierra. Aquellos días fueron suficientes para que entre ellos surgiera un primer beso bajo las sábanas.

Aquel beso fue la chispa que provocó este incendio que hoy se materializa en boda. Un enlace marcado, una vez más, como suele en esa familia, por las ausencias. Si bien Jorge Javier Vázquez (53) ejercerá de padrino y se espera que asistan su prima Anabel Pantoja (37) y algunos colaboradores de televisión, de la lista se caen Isabel Pantoja y Kiko Rivera, su madre y su hermano, con quien ha roto relaciones.

Una publicación compartida de Asraf Beno | اشرف (@asraf_beno)

"El día de mi boda será muy bonito y voy a intentar no pensar en cosas malas y centrarme en lo positivo", afirmó Isa Pantoja este jueves en el programa Vamos a ver, aludiendo a la sonada ausencia de su madre.

"No tengo comunicación con ella como sabéis y no le pude decir que me casaba ayer. Si no hubiese sido posible que viniese el día 13 hay otros días, ir a comer juntas... Me gustaría que estuviese el día de mi boda, pero si no fuese posible hubiese sido importante para mi estar con ella día antes", declaró, asegurando, además, que no va a permitir que la falta de la cantante le amargue su día más feliz.

