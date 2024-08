Risas en ‘Espejo Público’ al decir que Isabel Pantoja quiere que la interprete Jennifer Lopez: “Es una ida de olla”

Después de un tiempo, en el que el proyecto parecía paralizado, se está volviendo a hablar con fuerza de una serie que recoja la vida de Isabel Pantoja. Un proyecto en el que ella querría ser la narradora, según contaban la pasada semana desde Vamos a ver, y para el que habría hasta tres ofertas sobre la mesa.

En Espejo Público han tratado el tema esta mañana, recogiendo informaciones de la revista Semana. Y el encargado de introducir el tema fue Arnau Martínez, al que preguntaron por la cifra que habría pedido Isabel Pantoja por la serie. “Estamos hablando de un pastizal. Ni uno, ni dos, ni tres millones, sino que Isabel Pantoja pide 4 millones como mínimo, para pagar a Hacienda y que le quede un pellizquito”, comentaba el colaborador.

En la serie, además, querría que su personaje lo interpretase “una actriz internacional, famosísima. ¿Quién es? Pues ni más ni menos que Jennifer Lopez. No sabemos si por la coleta”, seguía contando Arnau, que no pudo aguantarse la risa, al igual que le sucedía a la presentadora, Lorena García. “Igualita es verdad. Seguro a Jennifer le encanta eso de cantar Se me enamora el alma, ahora que sabemos que está un poquito en crisis con Ben Affleck”, terminaba Martínez.

En el plató, los colaboradores comenzaron a comentar la jugada. “Todos quieren el efecto Luis Miguel. Antes de salir con Paloma Cuevas, su compañía discográfica y él planearon un relanzamiento de su carrera con el biopic, que fue un exitazo, y volvió a llenar escenarios”, aseguraba Beatriz Miranda, en referencia a la serie que protagonizó Diego Boneta. “Yo te diré que si se hace de buena factura, lo vale. Lo único que la actriz la veo errónea, tiene que ser española”, finalizaba la colaboradora.

“A mí me parece excesivo”, opinaba Pilar Vidal, sobre le dinero que pide. “Ahora mismo la (serie) mejor pagada es la de la que se está preparando de Julio Iglesias, pero porque eso sí que va a ser un estreno mundial, y es como lo que pudieron pagar a Meghan y a Harry”, afirmaba la periodista. Pilar opinaba también que los estrenos en las plataformas “duran una semana” y que, por eso, no sería tan rentable.

“Una ida la olla”

Beatriz no estaba de acuerdo con su compañera. “La vida de Pantoja, con cárcel, relaciones con hombres y mujeres, líos, corrupción. Es que creo que tiene todos los ingredientes”, apuntaba. “Y con JLo como protagonista”, añadían sus compañeros, que preguntaban cuánto cobraría la actriz y cantante por este papel.

“Lo Jennifer Lopez sí que me parece una ida de olla, pero los cuatro millones, no me parece tanto”. “Alguien tiene que interpretar su vida”, opinaba Miquel Valls, que cree que la edad de Jennifer no sería un inconveniente para protagonizar esta posible serie.