Pilar Vidal acalla rumores en ‘Espejo Público’: “Muchos pensaban que me habíais despedido ayer”

El programa de este martes de Espejo Público estuvo movido para Pilar Vidal. La colaboradora entró al magacín desde su casa, y allí fue “regañada” por la información que había aportado sobre la ruptura entre Aitana Ocaña y Sebastián Yatra. “Pilar Vidal tiene indignada a nuestra redacción. Ayer hablamos de esta posible ruptura con ella en plató y solo unas horas después la periodista publica en exclusiva esto”, advertían, en referencia a una noticia en la que confirmaba el fin de la relación de ambos.

“Pilar Vidal contenta me tienes y nos tienes. Habíamos hablado por la mañana y ¿por qué no nos lo contaste a nosotros?”, le reprendía Lorena García. Y, ante esto, la también DJ se justificó: “Unas horas después no, lo publiqué a las 22 de la noche, me pasé toda la tarde intentando confirmarlo que no es fácil, tienen un entorno bastante hermético ambos artistas”.

La cosa no fue a mucho más, y, durante la conexión, Pilar acabó enseñando a sus compañeros cómo es su casa. “Tengo los mismos taburetes que las Pombo, que me los compré. En mi supercocina tengo de todo y, si quiero, veo la calle”, presumía la antaño colaboradora de Sálvame.

El hecho de que Lorena García tirase de la oreja a Pilar por no haber confirmado en Espejo Público la ruptura de Aitana y Yatra provocó todo tipo de rumores a lo largo de jornada de ayer. Y había voces que apuntaban a su salida del programa de Antena 3, pero esta mañana Pilar ha participado en Espejo Público como si nada.

“Qué tal Pilar, cómo estás, qué colorida, qué guapa vienes, qué alegría traes siempre”, le decía Lorena García para darle la bienvenida. “Aunque muchos pensaban que me habíais despedido ayer, pues nada, que me vuelvan a ver”, aseguraba la periodista.

“No somos rencorosos”

Lorena entonces recordaba lo bien que les hizo el “home tour”. “La gente decía que me habíais echado en cara que no os lo hubiera contado aquí. He leído informaciones, y no me he ido”, insistía Vidal.

“Luego nos lo explicaste, no somos rencorosos en este programa. Nos explicaste que habías hecho la gestión por la tarde, y fuera del horario de Espejo, y entendimos que no volverá a pasar, ¿verdad?”, le deslizaba la presentadora. “Totalmente”, confirmaba Pilar Vidal, antes de comenzasen a comentar temas de actualidad.