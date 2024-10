Ptazeta, sin filtros en ‘El Hormiguero’: “Ahora que tengo dinero no me he hecho tatuajes”

El Hormiguero ha arrancado la semana con música. Tal como introdujo Pablo Motos, esta noche recibían a una artista que surgió durante la pandemia, una época en la que el panorama musical cambió de manera radical. Se trata de la canaria Ptazeta. “Estás en todo lo alto, nominada Los 40 Music Awards en categoría de mejor artista”, decía el presentador a la artista, felicitándole.

Su carrera despegó a inicios de 2020. Después de una etapa subiendo vídeos a inicios de ese año lanzó su tema Mami, “y ese fue como el camino”. Para Ptazeta, nombre artístico de Zuleima del Pino González, la pandemia fue algo positivo para su ansiedad; reconoce tener tanta que sería el muñeco naranja de la película Del Revés 2. “Intento que no se me note, me digo tranquila, no pasa nada”, aseguraba.

Cuando se pudo salir de nuevo a la calle, “la gente ya me tenía bien calada, me reconocían con la mascarilla. Para mí siempre ha sido lo más grande, que me pidan foto, y que sigan haciéndolo. Pero fue un shock, qué está pasando”, relataba.

Antes de dedicarse de forma íntegra a la música tuvo profesiones como dependienta en una tienda de ropa, y también fue camarera. Su mánager y productor fue el que le propuso que dejase de trabajar para lanzarse de lleno a la música. “Tú imagínate lo estresada que yo vivía y de repente una persona te dice no vayas a trabajar, ve a la playa, escribe disfruta”, se sinceraba. Sin embargo, ahí su ansiedad le pasó factura. “No estaba acostumbrada, decía tengo que estar tranquila, pero no lo estoy. Era como si fuese adicta al estrés”, apuntaba.

La colaboración más conocida de Ptazeta es con Bizarrap, algo que surgió gracias a la magia de Twitter. “Yo subía trocidos de un minuto y la gente lo compartía. Y luego empecé a subir vídeos con la calidad de imagen y sonido. Lo subía a Twitter, a la gente le gustó, empezó a mencionar a Bizarrap y de repente me mandó un mensaje”, recordaba con ilusión.

La invitada de El Hormiguero de esta noche es activista LGTBIQ+, pero ella no tuvo referentes que, como ella, fuesen mujeres que cantan a otras mujeres. “El mensaje que más me ha impactado es el de la gente que me dice: me diste fuerza y se lo conté a tu familia. Formar parte de ese momento y que te haya dado un mínimo de empujón…”, decía con emoción.

Algo muy característico de Ptazeta son sus tatuajes, y destaca el de la frente, aunque también tiene en los brazos, las piernas o hasta la palma de la mano. “¿Los tatus son adictivos?”, le preguntó Pablo Motos. “Ahora que tengo dinero no me he hecho tatuajes”, reconocía con humor la canaria, que se tatuó por primera vez a los 13 años.

Ptazeta también habló de Omar Montes, con quien grabó un tema, y un videoclip en el que Omar se encontraba enfermo. “Estaba malo, pero aún así vino, y me dijo vamos a hacerlo. Al acabar el vídeo me mandó una foto con el oxígeno. Es duro, un titán”, afirmaba sobre el conocido cantante. Más tarde, Ptazeta acabó haciendo incluso un cambio de imagen a Pablo Motos, dándole un toque más urbano, y le puso un tatuaje temporal en la frente.