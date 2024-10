José Manuel Parada pide perdón a Ana Rosa por el malentendido en la conexión en la boda de Ángel Cristo Jr.

Sobre el enlace de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia, muy comentada fue la caótica conexión que hubo con José Manuel Parada, en una extraña guerra de cadenas entre Antena 3, Telecinco y Ten TV. Habitual colaborador de programas de diferentes canales, como Y ahora, Sonsoles, Mañaneros o Fiesta, el expresentador de Cine de barrio terminó dejando plantado a Ana Rosa Quintana debido a un malentendido. De ahí, que el tertuliano quisiera aclarar lo pasado.

Aprovechando que también colabora en D Corazón, Parada quiso pedir disculpas por lo sucedido, dado que fue provocado por problemas técnicos, no habiendo mala intención por su parte. Al ser el enlace del hijo de Bárbara Rey uno de los momentos de la crónica social de esta semana, Jordi González y Anne Igartiburu le preguntaron a Parada por cómo fue el convite y, sobre todo, por ese momento de caos informativo.

Para señaló haber vivido un momento “histórico”, dado que su “llegada fue con tes televisiones en directo”, haciendo referencia a Antena 3, Telecinco y Ten TV. Parada habló entonces de lo ocurrido con el reportero de TardeAR y de cómo el cruce de conexiones provocó que malinterpretase las palabras de Ana Rosa Quintana desde plató.

Álex Álvarez, reportero del magacín de Telecinco, se desplazó a Alcalá de Henares y, después de que Parada saliese de su coche, logró pasarle el pinganillo para poder conversar brevemente para TardeAR. Avasallado por varios medios de comunicación, el tertuliano revelaba que no escuchaba nada por el micrófono. “No la oigo, que me está esperando Sonsoles”, expresó, recordando así que había apalabrado hablar con el formato de la competencia para el que colabora.

Ana Rosa se lo tomó con humor, al soltar una carcajada, dada la espontaneidad que transmitía Parada y consciente de que eran muchos los medios allí presentes. El caso es que Quintana estaba esperando que Parada hablase, lo que provocó que éste pensase que había un fallo en la conexión. “No oigo a Ana Rosa”, señalaba. Lo comentaba con Víctor Sandoval caracterizado de Sofía Cristo y estando detrás y colándose tanto en las cámaras de TardeAR como de Y ahora, Sonsoles.

Víctor Sandoval y José Manuel Parada.

“¡Madre mía! Ahora te atiendo a ti, que está mi programa esperando”, compartía Parada, recordando el compromiso que tenía con Sonsoles Ónega. Por supuesto, Quintana se mostró comprensiva con las palabras de Parada, debido a sus compromisos profesionales. “Ahora cuando estéis más tranquilos, hablamos, que no quiero interferir en nada... Que no quiero... Que lo entendemos perfectamente”, señalaba desde plató la periodista.

El caso es que Parada escuchó sus palabras a medias, malinterpretándolas y pensando que Quintana no quería conectar con él. “¿No quieres hablar conmigo?”, expresó el tertuliano. La conductora quiso aclararle que no le había entendido bien, pero el colaborador fue tajante y cortó la conexión. “Yo tengo que atender a mi programa, pero estoy aquí para atender absolutamente a todos. Si no quieres hablar conmigo cortamos y ya está”, comentó disgustado.

Anne Igartiburu y José Manuel Parada en 'D Corazón'.

Ana Rosa se mostró perpleja por la situación, aunque reconocía que podía haber sido fruto de los problemas de conexión. “Yo ya no entiendo nada. Yo quiero hablar siempre con Parada, si ha venido mil veces... Casi es mejor hablar después de la ceremonia”, declaró Quintana en plató.

Parada ha querido hablar de lo ocurrido, declarando que todo fue producto de “un fallo técnico, no un fallo humano”, expresaba. De esta forma, se disculpaba con la presentadora, al ser un malentendido por causas ajenas a ambos. Además, expresó cómo vivió ese momento de ver a Víctor Sandoval travestido.

“Lo primero que vi fue a Víctor Sandoval con una peluca, y pensé que me había equivocado de sitio y que allí estaban haciendo otra cosa”, expresaba, provocando las risas a los presentadora.