El 'dardo' de María Verdoy en 'Socialité' al enlace de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia: "Todo un circo, perdón, boda"

La boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia está siendo una de las noticias de la semana. Con De viernes revelando todos los detalles del enlace y con buena parte de los magacines de actualidad haciéndose eco del convite y de la ausencia de Bárbara Rey y Sofía Cristo en el casorio. Por supuesto, Socialité ha informado tanto sobre el matrimonio como de las reacciones.

La boda del hijo del domador y la vedette con la modelo venezolana se ha comentado por la polémica que ha rodeado al enlace, que se produce en medio de las filtraciones de fotos y audios de Bárbara Rey y Juan Carlos I. A ello se suma que el convite ha recibido varias críticas por no tener un banquete al uso, sino cóctel de pie y que la barra libre duró apenas cuatro horas.

Magacines como Espejo Público o Ni que fuéramos Shhh se hicieron eco de informaciones que apuntaban a que hubo invitados que se quedaron con hambre. Por otro lado, la exclusiva de la boda se ha reventado, dado que hubo móviles de invitados que sí lograron sortear la prohibición de llevarlo a la celebración.

Aunque Jenny Llada quiso matizar en De viernes estas críticas, no ha evitado que los presentadores de Socialité ironizasen sobre en enlace. “Hubo una confusión porque como llovía se dijo que el cóctel iba a ser dentro, y hubo gente que al ver los cubiertos en la mesa pensaron que se iban a sentar a comer, y mucha gente no quiso comer mucho del cóctel pensando que luego iba a haber lo típico. Pero si se quedaron con hambre es porque no quisieron comer porque comida había”, comentó Llada en De viernes este pasado viernes 18 de octubre.

María Verdoy y Antonio Santana en 'Socialité'.

Con el magacín recordando lo comentado en el programa nocturno que presentan Santi Acosta y Bea Archidona, Socialité envió a una reportera para estar pendiente de la reacción de Sofía Cristo. Justo el formato debía ir a publicidad y la presentadora lanzó su ‘dardo’ al hijo del domador. “Vamos a analizar todos los detalles de este circo, perdón, boda”, expresaba antes de ir a anuncios.

Unas palabras que dejaron algo desconcertado a Antonio Santana, quien no dudó con seguir con la broma cuando tocó analizar los detalles. “Vamos ahora con todos los detalles del photocall del año”, expresó el presentador, con Verdoy corrigiéndole, aunque con una risa cómplice. “¡Qué despiste tengo!”, dijo a modo de rectificación, pero con el mismo tono irónico.