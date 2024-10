El momento nostálgico de 'Got Talent': el regreso de un presentador de 'Megatrix' 20 años después a la televisión

Este pasado sábado 19 de octubre, Got Talent vivió un momento de lo más nostálgico. 20 años después de su aparición en televisión, el presentador David Rodríguez volvía a la pequeña pantalla. Conocido por Zona 7 de Disney Channel y, especialmente, por haber conducido el emblemático Megatrix de Antena 3. Lo hacía como aspirante en el concurso presentado por Santi Millán, logrando el aplauso del público.

El Mago Murphy, que ahora tiene 48 años, buscaba una segunda oportunidad. Para el público que ya va peinando canas, su rostro le era familiar, dada su participación en el mítico programa infantil de Antena 3 y también por su paso por Disney Channel. “Unas veces iba de presentador y otras de colaborador. Para mí es un reencuentro volver a un espacio en el que me encuentro muy cómodo”, compartía en su vídeo de presentación.

“Este puede ser un momento oportuno para seguir disfrutando de la tele”, concluía antes de salir al escenario y enfrentarse a la decisión de Florentino Fernández, Paula Echevarría, Tamara Falcó y Risto Mejide. Además de aparecer en Antena 3 y Disney Channel, donde hizo números de ilusionismo con Esther Bizcartondo y Andrés Caparrós, también participó en la televisión autonómica, al estar en Shalakabula, junto con Paz Padilla en Canal Sur.

“Me presento a Got Talent para cambiar mi suerte. Trabajé en televisión durante diez años y por cosas de la vida no he vuelto a este medio. Ahora tengo la oportunidad de volver a un medio en el que fui muy feliz”, explica a los miembros del jurado antes de comenzar con su número de ilusionismo.

Rodríguez hizo un truco de mentalismo en el que combinó ilusionismo y comedia. El animador optó por elegir de ayudante al jurado más complicado: Risto Mejide. El Mago Murphy conquistó al público y buena parte del jurado, con la excepción del publicista. Antes de decirle que no, el barcelonés tuvo un gesto de empatía con el ilusionista.

'Got Talent'.

“Yo empatizo mucho con tu caso y eso me hace empatizar con tu número. La tele es una industria muy desagradecida en algunos casos y lo que quiero es quedarme con tu valor de volver a un medio en el que estuviste 10 años y al que has regresado hoy aquí”, expresó para después justificar su no: “Sin embargo, lo malo del mentalismo es que si no está muy bien ejecutado se cae por su propio peso, así que lo siento pero para mí es un no”.

A pesar de ello, el Mago Murphy pasó con éxito la prueba, al lograr el sí rotundo del resto del jurado, con Tamara Falcó confesando que “adora” los números de magia.