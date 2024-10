Risto Mejide abandona 'Got Talent' en plena valoración de una concursante: "Tengo mucho que hacer"

Noche con polémica en Got Talent. Risto Mejide ha protagonizado uno de sus icónicos momentos al abandonar el programa en plena grabación. Lo ha hecho durante la valoración de la última aspirante de la noche de este sábado 19 de octubre. La séptima gala de las audiciones ha dejado un momentazo en el que una extraña actuación ha ido del rechazo al aplauso en pocos segundos.

La concursante era Asunción Marto y provenía de Sevilla. Con el nombre artístico de ‘La Falete’, comentaba al programa que “nadie tiene tanto arte” como ella y que “vale oro”. La mujer buscó demostrarlo desde que pisó el escenario. Lo cierto, es que cuando se subió a las tablas del teatro Apolo de Madrid, Paula Echevarría la reconoció: “Yo sé quién es”.

Precisamente, la sevillana no es una desconocida, dado que es famosa en redes, donde ha logrado que sus vídeos sean muy virales. De hecho, la intención de Asunción era transmitir ese éxito a la televisión. No lo ha tenido fácil, dado que tras conquistar con una primera parte de su actuación, en la que bailó flamenco, fue el giro que hizo en su segunda parte lo que despertó el enfado del presentador de Todo es mentira.

Ya en la primera parte, el publicista no se mostraba muy convencido, pero el giro al rock fue lo que terminó de provocar que fuese el primero en apretar el botón rojo. Tras bailar al ritmo de música flamenca, la música tornó al rock y Asunción pasó de taconear y bailar a usar hacer girar su bastón al estilo twirling, recordando a los movimientos que hacen las majorettes.

Finalmente, Asunción terminaba dando volteretas en unas colchonetas. Lejos de evitar más cruces rojas, tuvo rápidamente también la de Florentino Fernández. A pesar de que la aspirante se mostró contrariada, decidió seguir con su número, logrando conquistar tanto a Paula Echevarría como a Tamara Falcó.

Asunción Marto en 'Got Talent'.

A pesar de ello, la aristócrata también pulsó el botón rojo. Para lograr el cuarteto de equis completo, Flo convenció a Echevarría de presionar su pulsador justo al final de la actuación. Sin embargo, la actriz de Velvet tenía muy claro que, para ella, la actuación era un sí rotundo. Su entusiasmo logró convencer a su compañera y Tamara Falcó también votó en positivo.

Asunción lograba revertir dos de las equis rojas, quedando las otras dos. El público quedó cautivado por el carisma de la sevillana y comenzó a clamar por un “pase de oro”. Para Risto Mejide, fue suficiente. De hecho, abandonó la estancia con un claro gesto de enfado.

Risto Mejide abandonando el teatro de 'Got Talent'.

“Yo no pienso frivolizar con mi voto, lo siento. Me tomo muy en serio mi trabajo y lo que hace falta en Got Talent es gente con talento”, expresó duramente. “Hace falta gente como yo. Para mí, valgo oro”, replicó la aspirante. “Para mí, es un no”, se reafirmó el publicista, provocando silbidos entre el público. Asunción insistió y pidió al público un “pase de oro”, llevándose vítores.

Sin embargo, Asunción tenía la opción de pasar a la siguiente ronda si lograba convencer a Flo de cambiar su voto. La sevillana le propuso levantarle con “un hombro”. Un reto que aceptó el humorista, dado que no pensaba que la concursante pudiera levantar sus “94 kilos”.

Para Risto, esto fue la gota que colmó el vaso y fue cuando decidió abandonar el teatro. “Yo ya he votado. Si me permitís, me voy. Tengo mucho que hacer. Buenas noches”, dijo mientras salía del teatro. La aspirante lo abucheó, algo que al barcelonés le dio igual. A pesar de su salida, la sevillana siguió con su reto.

Asunción levantó al humorista, poniéndolo en su hombro. El jurado se quedó sorprendido. “¡Ha sido súper guay! Me he sentido ligero y he llegado decirme: ¡qué poco peso!”, expresaba. Con la aspirante superando el reto, el jurado cumplió su palabra y cambió su voto en positivo, logrando así tres síes.