Rocío Madrid: de llorar si le ofrecían ‘Supervivientes’ a irse a Honduras para demostrar quién es

Arantxa del Sol, Javier Ungría, Arkano, Zayra Gutiérrez, Blanca Manchón, Ángel Cristo Jr., Lorena Morlote, Kike Calleja, Carmen Borrego, Rocío Madrid, Pedro García Aguado, Mario González, Claudia Martínez, Miri Pérez-Cabrero, Aurah Ruiz, Rubén Torres y Gorka Ibarguren son los concursantes de esta temporada de Supervivientes. Una edición que empieza el próximo jueves, y en la que varios de sus participantes tienen experiencia ya en eso de los realities, más o menos extremos.

Así, Gorka participó en El conquistador, Pedro García Aguado condujo La isla en laSexta y Rocío Madrid fue concursante de Expedición imposible en Cuatro. Aquel formato, estrenado en enero de 2013, era una suerte de Pekín Express en Marruecos, y en la que formó pareja con su amigo Álex Casademunt, fallecido en 2021. Fueron los séptimos expulsados, y Rocío demostró estar hecha de una pasta muy dura.

Ahora repite en un nuevo reality de duras condiciones, Supervivientes. “Preparaos para conocer a la gran Rocío, una auténtica superviviente”, advierte en su vídeo de presentación. En él, también cuenta cómo “muchos años me han estado llamando. Rocío, ¿te vienes a Supervivientes? Y yo ay, no, no me atrevo, me da miedito, es que no lo veo. Otro año... Total, que este año he dicho: Roci, este es el año”, asegura.

Rocío no será la primera, ni la última, persona famosa a la que un concurso de estas características llama a su puerta año sí año también para concursar. De hecho, coincidirá con Carmen Borrego, quien ya se rumoreó para la edición de 2021.

Sin embargo, en el caso de Rocío Madrid, es llamativo cómo ha cambiado su forma de pensar y de comprender el universo de la televisión. En una entrevista para Lecturas en 2017 aseguró: “Me llamaban de GH o Supervivientes. O para salir desnuda en una revista. Daba las gracias pero lloraba amargamente. ¿Por qué pensaban en mí solo para eso?”. En la misma entrevista reconocía que “parece que si no sales en la televisión no haces nada”, y que también rechazó ofertas como la de ser comentarista en El programa de Ana Rosa. “Me veía en una mesa camilla hablando de un reality o los zapatos de Letizia y se me caían las lágrimas”, manifestaba entonces.

Tras su paso por Supervivientes, falta ver si Rocío Madrid consigue encontrar un hueco en la televisión actual. Y es que muchos famosos como Alonso Caparrós o Carlos Lozano lograron volver a la pequeña pantalla tras pasar por un reality de Mediaset.