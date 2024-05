La extraña reacción de Kiko Jiménez en 'Supervivientes' que deja su futuro en el aire: "¿No conectamos?"

Los espectadores de Supervivientes 2024 decidieron expulsar a Kiko Jiménez del concurso, después de que este se la jugase contra Marieta. Sin embargo, para su sorpresa, el destino del jiennense no era España, sino Playa Corinto, donde se reencontraría con Blanca Manchón.

Jiménez se derrumbaba en su llegada a la nueva ubicación, ante la atenta mirada de Jorge Javier Vázquez desde plató: "No estoy bien, no estoy para bromas ya. El abandonar, el despedirme de mis compañeros... Todo". Y es que el novio de Sofía Suescun ya le flaquean las fuerzas, después de 85 duros días en Honduras.

En ese momento, aparecía por detrás Blanca Manchón, la eliminada de la semana pasada. No pocos televidentes repararon en un cambio repentino en la actitud de Kiko, que dejó de llorar y se puso totalmente serio: "Pues, eso, Jorge, vamos a continuar con el show".

Así, Manchón explicaba por qué estaba allí: "No había palafito, se suponía. Cuando me iba con la barca, giraron a la derecha y me trajeron aquí el jueves". Jiménez ni se inmutaba, y hasta era cortante con su compañera: "Fenomenal, pues muy bien. Pues ya está".

"Va a haber una votación. El que se salve, se unifica. El que no, creo que se queda aquí. No me ha quedado claro, la verdad", expresaba, dubitativa, la deportista. El presentador de Telecinco retomó la explicación, ironizando sobre "la ilusión" que veía en el rostro de ambos: "El público decidirá quién seguirá siendo concursante a través de una votación exprés".

Jorge Javier habla con Blanca Manchón y Kiko Jiménez en 'Supervivientes' Mediaset España

"Si el público quiere que esté fuera, pues estoy fuera. Y si quiere que esté dentro, dentro. Me debo al público y a quien me contrata. También a mi madre, a mi novia...", terminaba por decir el extronista de Mujeres y hombres y viceversa, que parecía empezar a asimilar la situación.

Antes de despedir la conexión, Vázquez envió sus ánimos a los aventureros: "Venga, Kiko y Blanca. ¡Arriba! Un aplauso para los dos desde Madrid". De esta manera, el programa retomó su curso, con las nominaciones desde la palapa.

Sin noticias de la votación exprés

Antes de que estas finalizasen las nominaciones, el filólogo intentó hablar de nuevo con Jiménez y Manchón, como se supone que estaba en escaleta. No obstante, el propio Jorge Javier se mostró confuso cuando la dirección le comunicó que no iban a conectar con Playa Corinto.

Blanca Manchón y Kiko Jiménez, concursantes de 'Supervivientes' Mediaset España

"No conectamos, me han dicho que no conectamos", informó Vázquez a la audiencia de Mediaset, que se quedó sin conocer el resultado de la votación exprés. Se sobreentiende que el espacio lo ofrecerá el próximo domingo, en Conexión Honduras, pero no por ello es menos llamativo este cambio de planes. Sobre todo, tras los desaires de Kiko en su desembarco en Corinto.