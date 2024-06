"Di una puñalada y me metieron preso": esta y otras confesiones de un pandillero de Bilbao en 'Apatrullando'

La noche de este miércoles en televisión deja una sorpresa. Apatrullando, el programa de Jalis de la Serna y el youtuber Zazza El italiano, se convierte en el mejor estreno de laSexta desde 2020 al firmar un 8,2% de cuota y 861.000 espectadores de media.

El formato que se adentra en los barrios más peligrosos de España destacó en espectadores de 13 a 24 años (11,2% y de 25 a 44 años (10,2%), como informa Dos30'. Además, Apatrullando se apunta el tanto de superar al regreso de Lazos de sangre. Jordi González 'pincha' con un pobre 7% de share en La 1. El 1% lideró en Antena 3 (14,4%), por delante de El Marqués en Telecinco (10,3%).

Apatrullando recopiló testimonios verdaderamente impactantes. El youtuber se detuvo en un grupo de chavales que estaba en un banco de la plaza del barrio San Francisco en Bilbao. "Pasaba por ahí y os he visto rapear", decía el italiano para romper el hielo. "Yo tiro por mi música y gracias a Dios me está yendo muy bien", respondía uno.

El joven empezó a sincerarse sobre la "mala vida" que había llevado años atrás. "Me arrepiento de las cosas malas que he hecho", decía confesando haber estado entre rejas hasta en tres ocasiones. "Al principio la liaba, hacía tonterías, robaba consolas, porque mis padres no me las podían comprar".

A los 12 años acabó en un centro de menores y, al salir la cosa no mejoró porque siguió consumiendo drogas y robando. "Yo di una puñalada y me metieron preso", reveló a Zazza, el italiano. A la cárcel entró por ser "capo de banda organizada".

"Con 15 años dormía en la calle", dijo el chaval, a lo que un hombre, que se presentaba como su tío, añadía que él se había encargado de sacar a su sobrino del talego. "¡Vale ya de bandolero, vale ya!". Eso sí, él mismo también reconoció haber sido un conocido bandolero de Bilbao. "Todo el mundo me conoce", presumió.

"Tengo cuatro hijos, uno más son cinco, y mi sobrino son seis. No me importa cuidar a uno que cuidar a dos hijos", proseguía aleccionando el tío del joven, que también se sinceró sobre la dura infancia que había tenido: "Mi padre era un borracho, me pegaba palizas con el cinturón, me mataba a palos todo el día e hizo cosas que no debía hacer con mis hermanas".