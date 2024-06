Risto Mejide ya tiene sustituto en 'Todo es mentira': así es el nuevo compañero de Marta Flich este verano en Cuatro

Con la llegada de junio, los presentadores de los principales programas de televisión van tomándose unas merecidas vacaciones y dejando paso a los conductores suplentes. Es el caso de Risto Mejide. A partir de este mismo viernes 14, se ausenta de Todo es mentira durante los meses de verano.

Así lo ha confirmado este jueves Mediaset España, que además informa de que el publicista arrancará en breves las grabaciones de la nueva edición de Got Talent España. El grupo de Fuencarral añade quién será su sustituto, que copresentará el programa de Cuatro junto a Marta Flich.

La cadena tira de un rostro con el que ya trabajó el verano pasado, Pablo González Batista. El comunicador condujo con Sandra Barneda La última noche, el espacio que ocupó el hueco de Viernes Deluxe y que apenas duró seis entregas, con un 7,9% de cuota de pantalla media.

González Batista se estrena como presentador de un formato diario, después de aquella experiencia nocturna. Además, la empresa audiovisual contó con él para capitanear y grabar un piloto de Chimichanga, un programa al estilo Zapeando que Telecinco estudió para su franja vespertina.

Hasta su fichaje por La última noche, Pablo era director de Contenidos de Sonora, la plataforma de pódcast de Atresmedia. También ha estado ligado a RTVE, pasando tanto por sus emisoras -Radio Nacional de España y Radio 3- como por programas de la casa.

Sandra Barneda y Pablo González Batista presentaron 'La última noche' en 2023 Mediaset España

El guionista era el responsable, junto a Antonio Vicente, de los rótulos de Cachitos de hierro y cromo de La 2. Frente a las cámaras, la audiencia ha podido verlo en Días de tele, el programa que presentó Julia Otero en La 1 a principios de 2023.

¡Enhorabuena, @pablo_g_batista , te has quedado sin vacaciones de verano! 😎 https://t.co/Y0zJ6Lp1D9 — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) June 13, 2024

Para presentar al fichaje veraniego de Todo es mentira, la cuenta en redes del espacio ha bromeado: "Enhorabuena, Pablo, te acabas de quedar sin vacaciones de verano". El mensaje cita a un vídeo en el que aparece Pablo en la redacción de TEM, explicando a los espectadores de la novedad.

"Hola, probablemente me recuerden de programas como La última noche y creo que ninguno más. A partir del viernes, voy a formar parte de este increíble equipo, de este programa. Desde el viernes, o eso me han dicho. No estoy muy seguro, porque igual todo es mentira", concluye, en tono jocoso, el conductor.