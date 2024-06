Risto Mejide reacciona con ironía a la carta de Pedro Sánchez: “¿Busca una rima interesante?”

Este martes por la tarde, Pedro Sánchez mandaba una nueva carta a la ciudadanía tras saberse que su esposa, Begoña Gómez, tendrá que declarar este viernes 5 de julio en calidad de imputada. Un tema que fue tratado en directo por programas como TardeAR. “Vuelve otra vez a la furia de los tabloides digitales, los bulos en las tertulias de radio, que la culpa la tiene Feijóo y Abascal y dice que esto trata de interferir en las elecciones del 9 de junio”, apuntaba Ana Rosa Quintana al respecto.

En Todo es mentira, en Cuatro, no tuvieron ocasión de hacerlo, pero no por ello Risto Mejide ha pasado por alto este asunto. Y así, la entrega del espacio de Cuatro de este miércoles dedicando unas palabras al presidente del Gobierno. “Lo ha hecho otra vez por la tarde, no con nocturnidad, pero sí con alevosía. Si la primera fue a las 19:09h, esta ha sido a las 19:10h, ¿la tercera será a las 19:11h?”, se preguntaba.

En este análisis del publicista se hacía hincapié en el horario elegido para dar a conocer la carta, a la misma distancia de días de unas próximas elecciones. “Y si la primera fue para tomarse cinco días, a poco de las catalanas, esta ha sido a cinco días de las europeas. ¡También a cinco! ¿Está buscando una rima interesante?” preguntaba con irónia.

“En esta nueva cartita no sabemos si sigue profundamente enamorado, y, la verdad, es que nos da igual. Porque, lo que sí sabemos, es que ahora está profundamente enfadado”, diría también Risto Mejide.

A su lado estaba Marta Flich, quien aprovechó la ocasión para leer algunos de los párrafos de este escrito del líder socialista. Y bromeaban también con su redacción, celebrando que fuese un mensaje que se pudiese comprender. “Fijaos en el primer párrafo. ¡Nos hemos enterado todo! ¡No hace falta! Nos hemos enterado todo el mundo”, exclamaban.

“Dice que están tranquilos, no hemos dicho que tengáis que estar nervioso...”, deslizaba entonces Pedro Sánchez, en referencia a la importancia que dio el propio Sánchez al enterarse de la investigación sobre Begoña Gómez.

Más adelante, el programa también ha contado con una psicóloga para analizar la carta. Esther López Zafra, catedrática de psicología social y presidenta de la Sociedad Científica Española de Psicología Social, entró en Todo es mentira a través de videollamada, y allí desglosó el escrito. Así, apuntó a una doble vertiente, “de defensa de lo que quiere mantener, el ataque que está sufriendo y la imagen personal que quiere manifestar”.