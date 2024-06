Primer vistazo a 'Invictus', el nuevo concurso a lo ‘Grand Prix’ con Patricia Conde para La 1

Este verano, La 1 emitirá una nueva temporada del Grand Prix del Verano, con Ramón García de maestro de ceremonias. Tras el éxito de su vuelta en 2023, una nueva hornada de pueblos se batirán en pruebas físicas como los bolos locos y la patata caliente. Pero no será el único formato con pruebas locas, con disfraces y risas, que habrá en la parrilla de la cadena principal del ente público.

RTVE ha comenzado ya a promocionar Invictus, un nuevo concurso que presenta Patricia Conde. Es su primer proyecto en RTVE tras su sonado paso por MasterChef Celebrity, donde criticó de forma concisa la forma en la que la productora trataba ciertos asuntos en pos del espectáculo. Incluso, llegó a dejar entrever que se les apagaría el horno a los aspirantes a propósito.

En este primer avance se escucha a Patricia Conde decir: “Llega a nuestro país Invictus, un concurso donde mezclamos deportes, juegos y muchas risas ¿te atreves?”. Y como imágenes vemos a la propia Patricia, junto a Lolita Flores en pleno ataque de risa, Kiko Rivera dando una patada al aire o Boris Izaguirre con un globo que recuerda a la patata caliente del Grand Prix. Julio José Iglesias, Lena Furiase o Gonzalo Miró son otros de los famosos que participan en esta aventura audiovisual.

En Invictus, dos equipos formados por famosos y capitaneados por exdeportistas, competirán entre sí enfrentándose a todo tipo de pruebas, tanto físicas como preguntas que mostrarán su lado más desconocido.

Canco Rodríguez, David Fernández, Feliciano López, Eli Pinedo, Pinto, Bibiana Fernández, Javier Coronas, Mónica Cruz, Silvia Alonso o Yolanda Ramos serán otros de los participantes del formato. Y algunos tendrán un aspecto diferente al que nos tienen acostumbrados en la actualidad, y es por una clara razón.

¡Próximamente 'Invictus', conducido por Patricia Conde en @La1_tve, un nuevo concurso en el que habrá muchas risas! pic.twitter.com/AIgVfRBrLX — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 5, 2024

Un año en el cajón

El programa ha permanecido guardado en el cajón más de un año. TVE inició las grabaciones de este formato en marzo de 2023, con bastante discreción. Entonces ni siquiera se apuntó cuál sería su fecha de emisión.

Todo apunta a que el programa se verá ya en pleno verano, una etapa en la que RTVE ya ha hecho grandes inversiones. Y es que el ente público retransmitirá los Juegos Olímpicos y la Eurocopa, y a esto se suma el mencionado Grand Prix del Verano.

Grand Prix del Verano es una adaptación el formato británico A league of their own, que cuenta con 13 temporadas emitidas en la cadena Sky One. En España, la productora Boxfish, responsable del aclamado Celebrity Bake Off de Amazon Prime Video, será la encargada de su éxito.