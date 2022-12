Un patrocinador desmiente a ‘MasterChef’: Patricia Conde no pudo apagar el horno con la pierna

El pasado lunes por la noche, Patricia Conde exponía en sus redes sociales la agridulce sensación de haber sido concursante de MasterChef Celebrity en su séptima temporada. Un escrito de Instagram que fue modificando a medida que pasaban los días, y en los que llegó a acusar al programa de torpedear los cocinados. “Lo que insinúo es que contratéis algún psicólogo para el programa para que nos explique el por qué de las cosas. 'No estás loco, te han apagado el horno'”, escribió la actriz y presentadora.

Su queja, que fue desmentida por parte de la productora en un comunicado, estaba relacionada con una situación que vivió en la primera prueba de la gran final. La aspirante comprobaba, con incredulidad, que su horno no calentaba. “Patricia ha apagado el horno con la pierna”, decía entonces Samantha Vallejo-Nágera a Pepe Ruiz y Jordi Cruz, explicando así, de paso, a todo el público lo que habría sucedido.

Sin embargo, ahora, Bosch, uno de los patrocinadores de MasterChef Celebrity, ha querido dejar claro que lo que dijo Samantha no puede suceder. Un usuario preguntó en las redes sociales por esta situación concreta, y preguntó por el modelo de horno. “Menuda publicidad os han hecho”, recriminaban a la marca.

El perfil oficial de Bosch, que aporta electrodomésticos a la competición, respondía entonces que el horno no podría haberse apagado con la pierna, tal como apunta la juez. “Como en el programa no se ve cómo se enciende o se apaga el horno, no podemos saber qué ha pasado. Sí podemos asegurar que el display de nuestros hornos está pensado para usarlo con el dedo, no con la pierna”, aclaraban, desmintiendo así la versión que se ofreció el pasado lunes.

La mano de la producción del programa en las pruebas, sin que las cámaras lo capten, era algo que ya habían denunciado anteriormente otros participantes. Xuso Jones, por ejemplo, explicó en un podcast que durante su aventura en MasterChef Celebrity vio “cosas que no cuadran” durante las grabaciones. “Para que un programa de entretenimiento entretenga a la gente en casa, tienen que pasar cositas que el espectador no se imagina detrás de cámaras... No te avisan, tú lo ves en directo”, afirmaba. Entre otros ejemplos, citó platos que eran cambiados de sitio sin previo aviso, y que,le hacían pensar de sí mismo que estaba loco, al igual que ha mencionado Patricia Conde. Del mismo modo, mencionó a personas que están “liándola” por detrás, “echando no se qué sin yo darme cuenta”.

