Alba Carrillo no se corta cuando le preguntan por Ana Rosa Quintana: su rajada en Televisión de Galicia

Alba Carrillo está en un momento profesional realmente dulce, pero no por ello olvida sus tensiones con Telecinco, canal en el que trabajó durante 7 años. La modelo aprovechó su visita al último programa de la temporada de Land Rober Tunai Show, en Televisión de Galicia, para volver a la carga contra Mediaset. Por supuesto, salió a colación Ana Rosa Quintana.

"A ver, es el último programa, ¿eh? Buen rollo", advertía Roberto Vilar. La idea era que la invitada seleccionase casillas de un panel, las cuales se correspondían con famosos sobre los que debía hacer un comentario. "Vale, no. Pero no me llames a mí", avisó también, por su parte, Carrillo.

Era entonces cuando el presentador de TVG, con la boca pequeña, decía: "No como en Telecinco... Esto no es como otras cadenas, que les gusta..." "Sí, porque son cadenas, pero del váter", bromeó la que fue concursante de Bake Off: famosos al horno.

En determinado momento, Quintana aparecía en la pantalla y la cara de Carrillo lo dijo todo. Instantes después, se despachaba a gusto contra la presentadora de TardeAR: "No, si vamos de mal en peor... Me ha dado un retortijón. Algo ha pasado con Villarejo...".

"Ahí parece una tortuga. Le habéis sacado una foto malísima. ¿O está así ahora?", se preguntaba Alba, mientras Roberto le insistía: "Este juego era para hablar bien". "No, entonces tengo que decir que paso", negó, aunque más tarde seguiría hablando de Ana Rosa.

Alba Carrillo, en 'Land Rober Tunai Show' TVG

"Es... Bien jodida. Trabajé con ella y fenomenal, ¿sabes? Me dejó sin paro, sin nada", señaló el actual rostro de Televisión Española. Así, aludió a la demanda que interpuso contra Unicorn Content, La Fábrica de la Tele y Mediaset por "fraude de ley" y "despido improcedente". El pasado mes de enero, trascendió que ambas partes habían alcanzado un acuerdo económico, sin llegar a juicio.

"Pero no tenías derecho a paro, ¿no? ¿No eras autónoma?", quiso saber Vilar. "Sí... Autónoma. Pues eso, que es una cínica. Tened cuidado con ella en las fiestas, que os puede grabar", remató Alba Carrillo.

De esta manera, la tertuliana recordó el evento navideño de la productora de Ana Rosa Quintana en 2022. Una celebración llena de polémica -y que nutrió de horas de contenido a Telecinco-, tras la que Alba Carrillo y Jorge Pérez tuvieron una noche de pasión, estando él casado.