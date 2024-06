Juan Carlos Rivero, sobre las críticas: "Chico, si eres tan cruel con el error ajeno, igual tienes un problema"

20 años han pasado desde que Juan Carlos Rivero narrase su última Eurocopa, dos décadas desde que Televisión Española emitiese por última vez esta competición. Este sábado, 15 de junio, el periodista se vuelve a poner frente al micrófono de la pública para narrar el debut de España en el torneo de 2024.

En un encuentro con los medios, al que asistió BLUPER, Rivero destacó "el esfuerzo" realizado por la Corporación para obtener "íntegra y exclusivamente" los 51 partidos: "Es un milagro y lo que nos corresponde es contarlo de la mejor manera. Además de las retransmisiones, habrá programas, entrevistas, muchas horas dedicadas a la Eurocopa. Hay que estar a la altura".

El periodista aportó detalles de cómo organiza el ente una cita de tal calibre: "Yo sí tengo la suerte de estar in situ en todos los partidos, pero no todos los compañeros lo estarán. Es un tema de logística y presupuesto. Hay enviados especiales que se ocupan de Selecciones concretas... Son 24 Selecciones y mucha información. Luego, en la segunda fase, baja el nivel en intensidad".

"Unos trabajarán desde Madrid, otros desde Barcelona, otros desde Berlín... No hay posibilidad de estar en todas partes. Somos seis narradores para todos los partidos -Rivero, Alicia Arévalo, David Figueira, Paco Grande, Albert Font y Paco Caro-. Yo hago los partidos de la Selección y me quedo hasta la final. Nos repartimos bastante bien, sobre todo en la primera fase. En la segunda, depende de lo que pase", explicó.

2024 es un año de efemérides para Juan Carlos Rivero, ya que también se cumplen 40 desde que ingresase en RTVE. Eurocopas, Mundiales, Liga de Campeones... El comentarista ha vivido toda clase de eventos deportivos, por lo que está en posición de hacer un amplio balance de su trayectoria.

"La diferencia más importante es que, antes, RTVE estaba acostumbrada a hacer todas las citas. Ahora que hemos retomado, con un presupuesto más ajustado, tenemos que tirar más de inventiva", comentó Rivero. Eso sí, no más imaginación que la que tuvieron que desplegar en la Eurocopa de 1992 José Ángel de la Casa y él. Y es que solo ellos dos pudieron viajar hasta Suecia como periodistas acreditados de RTVE.

"Fuimos solo dos personas de RTVE, José Ángel de la Casa y yo. Él narraba el partido más importante. Yo, el siguiente. Las cosas han cambiado y hemos cambiado nosotros", recordó el madrileño, en referencia a la primera competición europea que cubrió.

Juan Carlos hizo hincapié en que en este oficio "no te puedes estancar": "Hay que pensar en el tiempo en el que vives, en que lo mejor siempre está por llegar. Todos los que llegan me aportan mucho. Les sigo, les veo. Aprendo de ellos. Si consideras que ya no tienes nada más que aprender, es mejor que te retires".

El 'hate' en redes

No importa el bagaje previo. En una retransmisión deportiva en riguroso directo, puede ocurrir de todo, y Rivero es consciente de ello. No pocas veces su nombre se vuelve tendencia en X -antes Twitter- por pequeñas meteduras de pata, amplificadas por el altavoz de la viralidad.

La última fue confundir a Jay Z con Lenny Kravitz en la final de la Champions que emitió La 1. "No es que sea un especialista, pero resulta que era el marido de Beyoncé. En 4 horas y 20 minutos, ¿dónde están los otros errores? Igual hay más gordos que ese, que no deja de ser una anécdota. Me gustaría no equivocarme nunca, pero soy humano".

No obvió que algunos mensajes, que se los mandan incluso sus hijos, "son graciosos", pero otros proceden de "gente con mala baba y cruel": "Cuando de repente eres 'trending topic' por decir 'buenas tardes', no puedes prestarle mucha atención a eso. ¿Qué vas a hacer? Pues pedir disculpas".

"No soy infalible, trato de serlo. Hablamos durante 2 horas, podemos llegar a dar 500 nombres y resulta que te equivocas un par de veces en el mismo. Entonces, es que ya confundes Yamal con Koundé. Chico, si eres tan cruel con el error ajeno, igual tienes un problema", expuso.

Su ritual prepartido

Al igual que los futbolistas de esta Euro 2024, los comentaristas deportivos también siguen ciertas pautas para dar lo mejor de sí en las transmisiones. Juan Carlos Rivero no es una excepción, tal y como indicó en esta entrevista.

"No puedes desconectar nunca de la actualidad. Preparar un partido lleva su tiempo. En la final de la Champions, solo fui al centro del Londres el domingo, y porque mi avión salía por la tarde. Estuve metido en la habitación cuando no tenía que trabajar para ordenar toda la información. Tampoco tienes que ir en plan 'Pitagorín', pero hay que tenerla controlada", aseguró Rivero.

La voz, por supuesto, es la herramienta fundamental de trabajo del comunicador: "Vamos como 3 horas antes del partido y ahí procuro no hablar. Generalmente, la megafonía está altísima y alzas el tono de voz. Empiezas a sentir que pierder el aire. Un día, antes de un Barça-Ajax, tuve que llamar a Xavi Díaz, director de Teledeporte, por si podía narrarlo él".

"Acabé en un hospital de Barcelona, a ver si me ponían corticoides. Me había tomado mil cosas y nada funcionaba. Es horrible estar más pendiente de tu voz que de lo que estás viendo para comentarlo", lamentó Juan Carlos. Para evitar que esto suceda, no queda otra: "Hay que dormir bien, es lo fundamental. Narrar un partido es una exigencia importante".