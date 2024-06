El truco de ‘Tu cara me suena’ para que Àngel Llàcer esté presente en el programa a pesar de su ausencia

La gala de este viernes de Tu cara me suena, en la que Raquel Sánchez Silva se alzó como ganadora con su imitación de Luz Casal, contó con Carlos Latre, Chenoa, Lolita Flores y Santiago Segura como jueces. Este último llegó la pasada para quedarse hasta el fin de la temporada, ocupando la silla que habitualmente corresponde a Àngel Llàcer.

Hay que recordar que Llàcer ha causado baja de forma involuntaria en el programa por un revés de salud. Durante un viaje a Vietnam entró en contacto con una bacteria que debilitó su salud, y que provocó que tuviese que ser intervenido en varias ocasiones. En la actualidad está bien, recuperándose en su casa, pero necesita descanso y de ahí que haya dejado su silla vacía en el atril del jurado.

Sin embargo, la intención del programa no es, ni mucho menos, que olvidemos a Àngel Llàcer con Santiago Segura. En todo momento la sombra del actor catalán planea por el escenario, y se le manda mensajes de cariño cada vez que se tiene ocasión.

Y no solo en voz hablada. Tu cara me suena demostró un arsenal de trucos para que Llàcer esté por aquí y por allá a lo largo de toda la entrega que se disfrutó este viernes por la noche. Así, por ejemplo, Miguel Lago cambió parte de la letra de su canción en honor al presidente del jurado.

Lago tenía el reto de meterse en el disfraz de Olaf, el muñeco de nieve que sueña con el verano y el calor en las películas de Frozen. Y en un momento de su interpretación, que fue brillante, cantó: “Yo quiero cantar. Acaba de llegar Olaf a repartir un montón de abrazos al jurado. Aquí hay mucha alegría, y una magia singular. Por eso esta canción a Àngel Llàcer quiero dedicar”.

Al acabar su show, volvió a repetirlo, por si no había quedado claro. Deseaba “dedicar esta canción a nuestro querido presidente Àngel que está en casa poniéndose como un roble”. Y añadía con humor: “Y para mis hijos, para los cuatro, pero más para Ana que es mi favorita”.

Carlos Latre imitó a Àngel Llàcer en 'Tu cara me suena'.

Tras las actuaciones a concurso, Manel Fuentes recibió como invitada a Pastora Soler, que imitó a Lady Gaga. Una vez actuó, Lolita se fue al centro del escenario con ella, muy emocionada, invitándola a ser concursante. Y ahí entró Carlos Latre con un nuevo guiño a Llàcer: se puso unas gafas rojas, y comenzó a imitarle, hablando como lo haría el presidente. “Pastora Soler tiene que ganar todas las ediciones de Tu cara me suena”, sentenció, copiando la forma de expresarse de su compañero.

Dos personas para sustituirle

Quedaba claro que si Llàcer no está no es porque haya salido de forma voluntaria del programa, como antaño lo hicieron Mónica Naranjo o Marta Sánchez. No está porque no puede, porque si por él fuese, de buena gana le veríamos en el plató haciendo juegos con los concursantes, dándoles clases de interpretación para que den lo mejor de sí, o argumentando por qué da tal o cual puntuación como solo él sabe hacerlo.

La huella que Àngel Llàcer ha dejado en el programa es tan grande que no ha hecho falta una, sino dos personas para ocupar sus funciones. Así, Santiago Segura será el jurado fijo del programa hasta el final de la edición, y de las clases de interpretación ha comenzado a encargarse Iñigo Asiain, hasta ahora vocal coach de los concursantes.