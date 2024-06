La cómica anécdota de Lolita Flores en ‘Tu cara me suena’: “Toda la vida me han confundido con un hombre”

Raoul Vázquez ha sido el encargado este viernes de abrir la novena gala de Tu cara me suena, imitando a los ganadores de Eurovisión de 2021, Måneskin. A continuación, Valeria Ros, junto a Eva Soriano, imitaron a Cher y Charo, y luego llegaba el turno de Supremme de Luxe, que imitó a Quevedo con el tema Columbia.

La artista drag ha tenido, a lo largo del concurso, muchas imitaciones en las que ha tenido que llevar su voz a registros más agudos. Sin embargo, hoy pudo apostar por los graves, algo que era novedoso hasta para ella. “Es la primera vez que me van a pagar dinero por cantar en esta nota ahí abajo”, bromeaba la presentadora de Drag Race España.

La primera en valorar a Supremme fue Lolita Flores, quien comenzó la valoración. “Yo tengo la voz más ronca que Quevedo”, expresaba la hija de Lola Flores y El Pescaílla. A raíz de esto, Carlos Latre le invitó a “contar lo suyo”, y todo el público y el jurado comenzó a corear “anécdota, anécdota”.

Entonces Lolita Flores comenzó a hablar de historias que le han pasado por el tono de su voz, que provocaron la risa de los presentes. “Nunca me he caracterizado por tener una voz fina, sino por una voz grave. Siempre me ha pasado, incluso cuando era más jovencita me pasaba lo mismo”, comenzaba el relato.

“Yo llamaba recepción y decía: buenos días. Y me decían: Buenos días, señor González, ¿desea el desayuno? De toda la vida me han confundido con un hombre”, detallaba entre risas. Pero, según cuenta, es algo que le sigue pasando, pero a veces esto juega a su favor. Por ejemplo, cuando le hacen llamadas comerciales.

“Mi mujer no está”

Cuando esto sucede, y que le pasa “muchas veces, porque son muy hartibles”, ella aprovecha para hacerse pasar por su marido. Y entonces le dice al comercial: “Mi mujer no está”. Desde el otro lado le preguntan si él no podría atenderle, pero se niega: “Ella es la que lleva las cuentas”. Y si insisten en saber cuándo podría localizarla, vuelve a decir que no es posible: “Mi mujer trabaja de noche y viene muy tarde”. “Bueno, pues nada, muchas gracias, caballero y me cuelga”, finalizaba Lolita, provocando la risa de todos los presentes.

A continuación valoró el trabajo de Supremme de Luxe, diciéndole que tiene “una voz mucho más bonita, mucho más clara, que este muchacho que yo no conocía”, refiriéndose a Quevedo. De nuevo, Lolita vuelve a protestar porque no sabe quiénes son los cantantes que se imitan en el concurso.