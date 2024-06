Yaiza, devastada, tras romper con Ginés ('Supervivientes'): "No quiero más garrapatas que me chupen la sangre"

En Ni que fuéramos de este viernes 7 de junio ha narrado dos rupturas, una de una amistad y otra amorosa. La primera era cómo Mariló, la gran amiga de Isabel Pantoja, ponía fin a este vínculo con la tonadillera. La segunda confirmaba unos rumores que venían comentándose desde hace unos días: la de Yaiza Martín y Ginés Corregüela. La creadora de contenidos conectaba en directo con el programa, en el que se le podía escuchar completamente devastada.

El magacín de Canal Quickie que puede verse en Ten TV iba dando pistas a lo largo de la tarde, señalando una de las frases que, posteriormente, pudo verse que correspondían a Miriam Corregüela, hija del llamado ‘rey de los bocadillos’, quien se mostraba contenta en un vídeo de Instagram, al señalar que “a cada cerdo le llega su San Martín”. Patiño revelaba que había conocido la noticia de la mano de la propia Yaiza.

“Estaba ayer en la cama y me saltó la noticia por parte de un familiar. Lo más llamativo de todo es que a las 15:40 he hablado con ella y en ese mismo instante se ha puesto a llorar”, explicaba la presentadora. “Me ha transmitido que en un principio no quería decir nada, pero, por fin, lo ha conseguido. Me cuenta que nadie le ha preguntado cómo está, con todo lo que ha tenido que luchar en estos dos años y medio”, proseguía.

[Yaiza, 'superwoman' en el machismo árabe: militar, camionera y entrenadora de fútbol en Dubai]

“Ella no quiere volver a vivir lo que vivió en el pasado”, agregaba la periodista gallega antes poner las imágenes de Miriam y de cómo de contenta estaba con la noticia. “A todo cerdo le llega su San Martín. Eso me lo dijeron mi abuela y mi madre. Siempre he pasado de estos temas, pero se rieron de mí y de mi madre, a la que la llamaron la cornuda de España. Anuncio a todo el mundo que han dejado su relación. ¡Qué triste que tenga que venir a decirlo yo! A ver quién me lo niega esto”, sentenciaba la exconcursante de ¡Vaya vacaciones!

Patiño no quiso opinar sobre las palabras de la hija del Tiktoker y decidió llamar a la canaria en directo. Aunque, inicialmente, se mostró reacia para hablar en directo, Yaiza terminó rompiéndose por vía telefónica. “No quiero ninguna garrapata más que me chupe la sangre, se podría haber zanjado de la mejor manera. No quiero que me afecte más. Estoy sola, pero no quiero montar un circo”, decía entre lágrimas.

María Patiño en 'Ni que fuéramos'.

La creadora de contenidos no quiso dar detalles sobre el rompimiento. Es más, expresó que no quería revivir el revuelo que causó su relación el año pasado y que terminó salpicándole a su familia. “Desde el primer día fue injusto. Hay muchas mentiras, hay papeles y acuerdos que se hizo antes de irse que yo no tengo nada que ver. Por lo que yo he vivido y he querido, me voy a callar”, explicaba a Patiño.

“Diga o no por qué hemos roto, ellos van a seguir con las cosas. Que me caiga lo que me tenga que caer encima, me da igual. El padre estaba malito y no creo que fuera el momento de hacerlo así”, proseguía comentando para sí revelar lo mal que siente respecto a su ya expareja.

“Me ha decepcionado hace mucho. Que me deje tranquila, ya cargo con mi cruz. Yo nunca he nombrado a nadie y esto se ha permitido todos los días. Lucho por sonreír a diario. Estoy muy triste porque no me lo merezco, sólo he luchado por él. No me he metido en la vida de nadie. Dudo que él esté enamorado, pero no soy yo quien te lo tiene que decir. Él se ríe en sus directos de lo que me está pasando”, dijo, revelando que está afrontando este duelo “sola”.