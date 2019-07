Yaiza, 'superwoman' en el machismo árabe: camionera, militar y entrenadora de fútbol en Dubai

Antes del accidente, Yaiza era una chica normal. Iba al instituto, era máxima goleadora de su equipo de fútbol y ganaba algún certamen de belleza en su Tenerife natal. Tenía 16 años la noche en la que una conductora borracha la arrolló en un paso de peatones. Le destrozó cervicales y vértebras, le inflamó la médula espinal y la dejó postrada en una silla de ruedas. Al salir del hospital pidió a unas amigas que la sacaran una noche de fiesta. Ellas le confesaron que les daba vergüenza ir con ella por la calle.

Aquella humillación fue el acicate que necesitaba para conseguir todo lo que ha logrado en la vida. Se recuperó tras una durísima rehabilitación, se alistó en el ejército el primer año que permitieron a las mujeres ser soldados profesionales. Después decidió meterse a camionera para conducir el camión más grande de Canarias. Aprendió idiomas y empezó a trabajar de azafata de vuelo. Volvió al fútbol, se sacó el carnet de entrenadora y acabó entrenando al filial de la Juventus. Una superwoman.

Su última experiencia ha sido como manager general del Al Najoon, un club de Dubai en el que entrena al primer equipo y pone rectos a los varones futbolistas. También da charlas y conferencias explicando su experiencia. Ha conseguido imponerse al accidente, a las limitaciones físicas, a la condición de ser mujer en un entorno tan de hombres como el fútbol y en un país tan machista como los Emiratos Árabes Unidos, donde le han propuesto un contrato de renovación de 4 años. Pero se lo piensa, porque a sus 39 años, cree que puede haber llegado el momento de regresar a casa.

El accidente

“Yo era una chica normal, de estudiar, jugar a fútbol, salir… De esas de ‘mama, tráeme un vaso de agua’, pero bastante hiperactiva en todo lo que hacía. Alguien muy normal”, recuerda Yaiza María Martín González (Santa Cruz de Tenerife, 1980). Toda esa normalidad se fue al traste la noche en la que iba a cruzar un paso de peatones y fue embestida por una conductora borracha y sin documentación. “Me la vi venir haciendo eses, me fui a refugiar entre dos contenedores, pero impactó y se lo llevó todo por delante. A los contenedores y a mí”. Tenía 16 años.

“En aquel tiempo las cosas no eran como ahora, que hay un accidente y no se toca a la víctima hasta que lleguen las asistencias. A mí me agarraron y me sacaron de la carretera por si venían otros coches”, recuerda. Aquello le agravó las lesiones. Se quedó sin sensibilidad en todo el lado izquierdo. De cuello para abajo apenas se podía mover. Recibió el mismo tratamiento que una persona tetrapléjica.

Yaiza en su vida personal

“Nos das vergüenza”

La rehabilitación fue un larguísimo infierno. Pero más que las corrientes y los ejercicios, le dolió el desprecio de dos amigas suyas. Sucedió cuando salió del hospital en silla de ruedas. Le apetecía salir, tomar el aire. Se lo propuso a dos amigas de toda la vida que le fueron dando largas. Cuando les pidió explicaciones, le confesaron el problema: “Yaiza, nos da vergüenza salir contigo”.

“Hasta las patadas en el culo son un impulso para tirar adelante”; recuerda ahora. Yaiza tenía claro que no iba a dejarse pudrid en una silla de ruedas. Era la primera en ´plantarse en las sesiones de rehabilitación. Los médicos a menudo tenían que ponerle freno, porque su anisa por recuperarse provocaba que, a menudo, el exceso de ejercicios fuese contraproducente para la recuperación.

Yaiza durante su etapa en el ejército profesional

Con mucho esfuerzo consiguió salir adelante. Caminar, dejar la silla de ruedas, hacer vida más o menos… normal. ¿Normal? Pocas cosas hay normales en la vida de Yaiza. Quería abandonar su isla y seguir con su proceso de recuperación. ¿Cómo? Pues alistándose en el ejército. “La primera vez que aceptaron a mujeres profesionales en el ejército, me fui para el cuartel. Ocultando mis dolencias, porque si yo contaba lo que tenía, no me iban a dejar entrar”. Así, plegó el andador, lo guardó en un paquete y se lo dejó al de la puerta del cuartel. “Creía el tío que era una bomba o algo, pero cuando vio que no había peligro, me lo guardó mientras yo pasaba la prueba”.

El ejército

A los pocos días telefonearon a su casa. Contestó su madre, pensando que era del hospital para darle hora para alguna visita. Casi le estalla el cerebro cuando le dijeron que no, que llamaban para confirmarle que había pasado las pruebas para ingresar en el ejército español. “Ella no sabía nada porque yo ni se lo había dicho, casi le da algo a la pobre”, rememora Yaiza.

En el ejército pasó cinco años, entre las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Era la primera y única mujer, por lo que, además de tener que vivir fuera del cuartel, tuvo que soportar algún episodio machista. “Los típicos comentarios de que si había una mujer allí era porque había ‘mamado pinga’. Y yo les demostré que no, que estaba allí por mi valía”, subraya. Dani, su compañero de promoción, recordará toda la vida “como tumbó de un golpe seco a un tío bastante vacilón que se decía maestro de capoeira y que en una ocasión se quiso sobrepasar”. Se ganó el respeto de sus compañeros a palos, nunca mejor dicho.

Yaiza entrenaba a los niños cuando todavía llevaba muletas

“Yo en realidad no tenía vocación militar. Por eso, a los cinco años, decidí que quería conducir un camión de los grandes. Me saqué el carnet y me lancé a la aventura. Era otro reto, porque yo tenía problemas de sensibilidad en la parte izquierda, la del embrague”. Pero le dio igual. Regresó a Tenerife y postuló para una oferta de trabajo en Repsol. Cuando llegó le preguntaron si venía por el puesto vacante de administrativa. “Que no, que no. Que yo vengo de camionera”; insistió ante la sorpresa del personal de la empresa. Contra todo pronóstico, hizo la prueba, la pasó y se quedó con el puesto.

El camión más grande

Otros cinco años estuvo llevando el camión del combustible, el más grande de las islas. Durante sus viajes se ponía un CD de alemán. Fue así como se introdujo en el estudio de los idiomas. Ahora habla español, italiano, inglés, alemán y chapurrea el árabe. Con esa preparación decidió que no quería pasarse la vida oliendo a gasolina. Se había demostrado a sí misma que podía conseguir lo que se propusiese. “Yo soy mujer y estoy encantada de serlo. Me gusta maquillarme, ponerme guapa, calzarme tacones…”. Estudió para prepararse para ser azafata de vuelo. Como no podía ser de otra manera, también lo consiguió.

Pero realmente, su pasión seguía siendo el fútbol, aquello que amaba desde pequeña. Ya no podía volver a ser la pichichi de ningún equipo, como cuando era adolescente. Pero sí que podía dedicarse dirigiendo. Desde los banquillos. “Ya no solamente por el fútbol. Es que necesitaba enseñar y aprender. Soy hiperactiva en todos los sentidos”. Empezó llevando a niños de varios equipos de Tenerife y la cosa fue funcionando. “Tuve que imponerme muchas veces. Empecé con los más pequeñitos, pero luego me fueron dando chicos adolescentes, en cadetes, en juveniles, todos con las hormonas por las nubes. Yo tengo el cuerpo que tengo, que parece que a mi madre se le pasó un poco la levadura por delante”, ríe, bromeando con el tamaño de su pecho. “Y eso hacía que a veces tuviera que pegarles cuatro voces a los niños durante las charlas, preguntándoles si me estaban escuchando o mirándome las tetas”, recuerda ahora a carcajadas.

De ahí, a sacarse el carnet oficial de entrenadora. Sin complejos, en un mundo de hombres y con sus antecedentes físicos. “Todo eso compaginándolo con los sucesivos trabajos. Cuando estaba de azafata de vuelo pedía volar por las mañanas para poder entrenar a los chiquillos por la tarde. Y al día siguiente, vuelta a empezar”.

El fútbol

Fue en un torneo de fútbol base celebrado en Canarias, la Danone Cup, cuando se pusieron en contacto con ella para ficharla. “Yo sabía que había ojeadores, pero pensaba que seguían a los niños”. Nada más lejos de la realidad. Unos scouts italianos explicaron que llevaban tiempo siguiéndola. “No me lo creía mucho, hasta que me enseñaron el dossier con el seguimiento que me habían hecho durante 6 meses, en el que tomaban nota de mi trayectoria; ese año, de hecho, había ascendido con el equipo de juveniles que llevaba”.

Al final, en el calcio se llevaron el gato al agua y le dieron la posibilidad de firmar por dos años con el equipo primavera (el filial) de la Juventus. Firmó un contrato de dos años y luego fichó por el Frosinone, otro equipo transalpino.

Yaiza entrenó en Italia

Tras su experiencia en Italia volvió a Canarias y se enroló en las filas del Marino, un histórico insular. Fue allí cuando un miembro del staff del Villarreal le explicó un proyecto de intercambio en el que estaban inmersos: por un lado, pretendían traerse a jugadores dubaitíes a España para que entrenasen aquí. A cambio, en Dubai buscaban a profesionales del entrenamiento para que aplicasen allí la metodología española de trabajo. Y, a pesar de las particularidades del proyecto, de lo lejos que estaba Dubai de su casa y de lo difícil que es para una mujer, ya no trabajar, sino simplemente vivir en los Emiratos Árabes Unidos, Yaiza volvió a lanzarse a la piscina. “Me piro para Dubai yo sola”.

Dubai

“En Dubai, las mujeres no hacen deporte. Ni siquiera entran a los recintos deportivos. Y allí me presenté yo, con este cuerpo, para hacerme cargo de un equipo profesional. Y ya no eran críos. Yo me tenía que ocupar de todo, desde los niños de iniciación hasta el primer equipo”. El cargo que desempeñó en el club, el Al Najoon Emirates, sería equivalente al que tenía Arsène Wenger en el Arsenal o, actualmente, Pep Guardiola en el City: ser la jefa de todo.

“En cuanto llegué al aeropuerto me estaba esperando un chofer con un pañuelo para que me cubriese el pelo con un velo y un vestido negro como el que visten las mujeres allí. Yo, por respeto al país que me estaba dando la oportunidad que en mi país me negaban, acepté y me lo puse”.

Los principios en Dubai no fueron sencillos. “Te pones en 52 rados, que no se puede ni salir a la calle. Pero es que, ya de por sí, una mujer no puede salir sola a la calle. Si yo tenía que ir a comprar al centro comercial, me acompañaba el chófer, previas explicaciones por todo. Dónde vas, por qué vas, qué necesitas… Un día me mosqueé y le solté al chofer que iba a por tampones. Que se llamaba menstruación y que venía todos los meses, que eran cosas de mujeres”, le dijo al conductor, ante su estupefacción.

Yaiza, tras aprobar su examen FIFA

También, como no podía ser de otra manera, encontró actitudes machistas entre sus jugadores. Algunos no concebían que viniese una mujer como ella a mandarles y a explicarles cosas de fútbol. “No me tembló la mano. Ya desde el principio impuse sanciones; suspensión de empleo y sueldo a un par de ellos que no se comportaron. Tengo un carácter bastante fuerte y, sobre todo, adoro mi trabajo y adoro ser mujer. He pasado por mucho durante toda mi vida como para que ahora eso sea un motivo para echarme atrás”.

El futuro

Yaiza acaba de finalizar contrato con el Al Najoon Emirates. Pero los resultados han sido óptimos. Ha ascendido al primer equipo, cuyo objetivo a principios de temporada era la permanencia. "Aprendí una serie de frases en árabe para poder darles charlas tácticas. Y no cedí a las presiones machistas de algunos jugadores. No perdí el norte ni me puse a la defensiva. No me descentró. Entendí que la mejor forma de que todos consiguiésemos nuestros objetivos era intentar ser constructiva y explicarles cómo trabajar para alcanzar los éxitos”.

Ha cumplido contrato, peor le acaban de poner sobre la mesa una renovación por cuatro años. Yaiza está muy agradecida por la oportunidad que le dieron, por la confianza y la seriedad. Pero está sopesando la posibilidad de volver. “Dubai ha sido una gran experiencia, pero yo cumpliré 40 años el año que viene y me da la sensación de que me estoy perdiendo muchas cosas en mi tierra. Echo mucho de menos a mi familia y tengo unos sobrinos a los que no estoy viendo crecer”. También le ronda por la cabeza la maternidad: “Tengo una edad. Si firmo cuatro años más en Dubai, yo sola… ¿cuándo me voy a poner a procrear?”.

Ahora ha acabado la temporada y ha vuelto a Arona, el pueblo tinerfeño en el que se crió. Da conferencias, tanto hablando de su experiencia de superación como charlas tácticas relacionadas única y exclusivamente de fútbol. “Me da un poco de pena que haya tenido que salir fuera de mi tierra a buscarme la vida y a demostrar lo que valgo. Que en España no valoren muchas veces el talento que tenemos. Me encantaría quedarme aquí, porque es mi sitio y porque creo que tengo mucho que aportar”. Yaiza, la chica que se iba a quedar postrada en su silla de ruedas, la misma que provocó vergüenza en sus amigas por su estado de salud, lo ha demostrado todo en la vida, siempre en mundos en los que mandan los hombres: el ejército, los camiones, el fútbol, un país árabe. “Aquel accidente parcía que iba a acabar conmigo, pero en realidad fue el empujón que necesté para conseguir todo lo que me propusiera en la vida”.

Su próximo reto es demostrarlo también en el fútbol nacional. En ese en el que el papel de la mujer cada vez tiene más relevancia. ¿Será Yaiza Martín la primera entrenadora de un equipo profesional de fútbol en España? Como todo lo que ha hecho en esta vida: sólo tiene que proponérselo.