Yaiza Martín, el salvavidas al que ‘Sálvame’ se aferra para no naufragar entre tanto veto

Durante años y años, Telecinco vivió una constante retroalimentación entre sus realities y sus programas de corazón. Gran Hermano VIP, Supervivientes y similares eran un éxito de audiencia, y también Sálvame, que no tenía rival en la franja de tarde. Como sabemos, aquellos datos ya son historia, y Telecinco no es la cadena más vista de la televisión, ni sus programas lideran de forma holgada semana a semana como sucedía antaño.

Para el que no esté viendo Supervivientes (cuyas galas de los jueves rondan el millón y medio de espectadores), Sálvame se puede convertir ahora mismo en un hueso duro de roer. Y es que día sí, día también, están dándole peso en su escaleta a una de sus participantes, Yaiza Martín. Una mujer que hasta hace dos telediarios, como quien dice, era una absoluta desconocida, pero que ha saltado a la fama por ser novia de otro concursante, Ginés Corregüela, estrella de TikTok.

Yaiza ocupa muchos minutos de Sálvame. Demasiados. Pero claro, hay que entender que Mediaset está pasando por una fuerte reestructuración, y que hay personajes sobre los que no se puede hablar en sus programas. Famosos que llenaron horas de programación y a los que ahora se pretende ignorar de golpe y porrazo como Kiko Rivera, Ortega Cano, Gloria Camila Ortega, Marta Riesco y Antonio David Flores.

[Jorge Javier propone a Belén Esteban que dé su premio de Más que baile a Edurne: "Devuelve tú el Ondas"]

Estos dos últimos, en concreto, fueron muy azotados por Sálvame a raíz de la emisión de las series documentales Rocío. Contar la verdad para seguir viva y En el nombre de Rocío. La cuestión es que Antonio David y Marta Riesco han roto su relación sentimental, que se hizo pública a finales de 2021, y ahora no hay programa que recoja lo que dicen o hacen. No existen, no se puede hablar de ellos, ni mencionarlos. La cosa a veces roza el ridículo, como cuando para hablar de Kiko Rivera hay que hacer mención al hermano de Isa Pantoja. Aunque resulte un melón jugoso para abrir hay que girar la vista y buscar nuevos contenidos. O no tan nuevos, como las malas prácticas de los colaboradores con la ropa prestada.

Además de estirar temas que, quizá, no darían para tanto, Sálvame ha vuelto a recurrir a sus bombas. De humo, me refiero. El pasado jueves enseñaron cuatro bombas que no lo eran en absoluto. Una de ellas, cómo no, referida a Yaiza. Una información que se supone que es tan fuerte que ni le contaron a los espectadores, tan solo la conoció, pinganillo mediante, la hija de Ginés, Miriam. Únicamente faltó que nos dijesen a la cara: “sé algo que tú no sabes y no te lo voy a decir”.

Del mismo modo, el pasado viernes crearon ‘El diario de Yaiza’, en el que personas que han conocido a la chica de moda contaron su experiencia al más puro estilo de los programas de testimonio. Algo totalmente absurdo, con gente que puede interesar tan poco como un compañero de gimnasio de la concursante de Supervivientes. Y una amiga del colegio, que dice que desapareció dinero de un evento que ella tenía que organizar vaya usted a saber cuándo. Terelu Campos era la presentadora, pero ni siquiera tenía a los entrevistados frente a sí: entraban por una videollamada que sabía a poco. Para más inri, un familiar de Yaiza dejó colgado al programa a última hora.

Yaiza, Yaiza, Yaiza. Lo último es investigar la caravana en la que vivía en Tenerife y con quién, y si eso escondía un fin oculto. Sálvame ha tenido que construir una celebridad a toda prisa, para cubrir sus propias necesidades. El programa se resiste a naufragar aunque le hayan recortado la duración, y cada vez se haga más larga la lista de celebridades y socialités que no pueden mencionar. Los colaboradores ya no pueden salir alegremente del plató, ni pueden provocar guerras con otros espacios de la cadena, pero ahí está todo el equipo, adaptándose. Convirtiéndose en supervivientes. Como la chica esta. Como Yaiza.

Sigue los temas que te interesan