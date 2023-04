‘Sálvame’ destapa el pasado amoroso de Yaiza (‘Supervivientes’): “Estaba con cuatro o cinco a la vez”

El culebrón de Ginés Corregüela y su novia Yaiza no deja de dar contenido en Telecinco. Si anoche en Supervivientes el rey de los bocadillos se enfrentaba a Asraf por un desencuentro con la canaria, este miércoles Sálvame puso de nuevo a Yaiza en el disparadero por su vida sentimental pasada. Y para ello llevaron hasta el plató a Miguel, quien fue su pareja hace tres años.

Para Miguel, la forma en la que Yaiza está actuando con la estrella de las redes sociales es la misma que empleó con él en el pasado. “El sexo es sexo y uno se deja devorar cuando le interesa. Yo me dejé devorar, pero lo que estoy viendo es que cuando estaba conmigo estaba mejor”, afirmó el invitado en su primera visita a Sálvame. Según su relato, “era un sexo apoteósico”. Con su habitual humor, Jorge Javier Vázquez dijo que todo el mundo dice que de su expareja que cuando estaban juntos tenía mejor aspecto.

Según Miguel, la ruptura sucedió porque se encontraron en un momento en el que todo era “insostenible” debido a las infidelidades de la sustituta de Gema Aldón en Supervivientes 2023. “La dejé porque estaba conmigo y con cuatro o cinco más a la vez”, ha afirmado. “Tenía constancia por amigas suyas de Tenerife, por capturas de pantalla y por justificaciones que todos queremos creer cuando estamos enamorados”, siguió explicando.

[‘Supervivientes’ estira el culebrón de Ginés Corregüela: Yaiza, su novia, nueva concursante]

Yaiza podría catalogarse como una famosa reciente, pues hasta que Ginés no entró en el concurso su existencia no acaparaba el interés de los medios de comunicación, y por ello, todavía no se sabe mucho de su vida. Sin embargo, Miguel cree que Yaiza “vive en una fantasía”. Y detalló que ella p resumía de haber ganado “muchos miles de euros como entrenadora de alto nivel en Dubái y la realidad no era esa: no tenía un duro y la echaron del equipo por un motivo bastante comprometido”, el cual no ha querido desvelar, al menos, de momento, aunque no descarta hablar “algún día”. No sería de extrañar que ese día sea un viernes, y que se siente en el Deluxe para hablar largo y tendido de la que esta joven a la que Ginés Corregüela ya ha pedido la mano.

Hasta ahora, del pasado de Yaiza se sabe que a los 16 años sufrió un accidente que la dejó en silla de ruedas y ha superado dos ictus. De su currículo profesional ella cuenta que comenzó en el ejército, y luego, tras salirse, fue camionera. También ha trabajado como taxista, contable y azafata, y como ha mencionado Miguel, fue entrenadora de fútbol en Dubái.

