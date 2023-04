‘Sálvame’ ignora la ruptura de Marta Riesco y Antonio David Flores: Estos han sido sus contenidos

La noticia del mundo del corazón del día, o al menos, una de ellas, es la ruptura sentimental entre Marta Riesco y Antonio David Flores. La que fuese colaboradora de Ya son las ocho ha sido la encargada de explicar en sus redes sociales que vuelve a tener el corazón disponible. “Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche”, escribía en unos stories este jueves. Y señalaba a la hija del exguardiacivil, añandiendo: “Rocío Flores, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías”. “Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que me quiere”, explicaba en otra pantalla, afirmando que nunca pesó que le “hicieran algo así en el peor momento de mi vida”.

Sin duda, se trata de una información muy jugosa, que se abre a todo tipo de conjeturas y debates en televisión. Sin embargo, como se sabe desde hace unos meses, en Mediaset hay una orden desde dirección que prohíbe hablar de determinados personajes del mundo del corazón, y entre ellos están Marta Riesco y Antonio David Flores. Por eso no se ha hecho ninguna referencia a esta ruptura en El programa de Ana Rosa, donde Marta Trabajó, ni en la sección Fresh de Ya es mediodía, ni tampoco en Sálvame.

En concreto, Sálvame fue muy crítico durante mucho tiempo con Marta Riesco y con su pareja Antonio David Flores, con la que confirmó su noviazgo a finales de 2021, después de que él rompiese con su esposa Olga Moreno. Incluso Sálvame ha llegado a tener desencuentros con Marta en conexiones en directo. Sin embargo, hoy no han podido mencionar lo más mínimo sobre ambos, y por ello, han rellenado el programa con otros contenidos que, en comparación, resultan menos jugosos. A pesar de ello, prometieron cuatro bombas al inicio de la entrega, que no han resultado ser para tanto.

La primera parte del programa ha estado dedicada a los colaboradores, y a las malas prácticas que algunos de ellos tendrían con las empresas de moda que les ceden vestuario. La estilista Paloma González acudió al programa para dar su opinión como profesional, y acabó teniendo un desencuentro con José Antonio Avilés. Mayte Ametlla, por su parte, expuso un decálogo que habría firmado el sector de la moda, en general, sobre cómo deben tratarse las prendas y en qué condiciones hay que devolverlas.

Más tarde, Sálvame trató información sobre Gabi, la chica a la que relacionan con Bertín Osborne. Se da la casualidad de que comentan esta noticia el mismo día que Telecinco confirma la vuelta del jerezano como conductor de una nueva temporada de Mi casa es la tuya.

Las dos últimas bombas fueron relacionadas con Tamara Falcó, a la que Kike Calleja preguntó si está embarazada y ella no negó, y cerraron con Miriam, la hija de Ginés Corregüela. La joven acudió al programa para conocer en directo una información controvertida sobre Yaiza, la novia de su padre. “Me acabo de quedar flipando”, dijo Miriam tras escuchar a una testigo, que habría acusado a la concursante de Superviviente de dos delitos. Sin embargo, el contenido no se desveló, creando así una bomba de humo, que solo dejaba claro que era algo grave que haría a Ginés replantearse su relación.

