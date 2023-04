Jorge Javier propone a Belén Esteban que dé su premio de ‘Más que baile’ a Edurne: “Devuelve tú el Ondas”

Una tarde más, Sálvame estaba analizando las últimas noticias alrededor de la vida de Anabel Pantoja y su expareja Yulen, al que conoció cuando ambos concursaban en Supervivientes. “Anabel es un personaje que nos funciona muy bien cuando se enfada”, valoraba Gema López. Los compañeros comenzaron a diseccionar cómo era la sobrina de Isabel Pantoja cuando llegó al programa y cómo durante la pandemia supo reinventarse como personaje y se volcó más en las redes sociales.

Como es habitual, una de las personas que más defendía a la sevillana fue Belén Esteban, con la que mantiene una estrecha amistad. Y en un momento dado, Jorge Javier Vázquez recordó, con ironía, cómo él apoyó a Belén Esteban durante su etapa en Gran Hermano VIP, concurso del que se terminó proclamando ganadora. “Si tú decías que me echaran”, le recriminaba la madrileña.

Entonces el presentador echó más leña al fuego, y propuso que Belén Esteban entregase su premio del concurso Más que baile y se lo entregase a Edurne.

Hay que recordar que este concurso se emitió en el año 2010, y que Belén Esteban ganó gracias al apoyo del público, pero no era, ni de lejos, la mejor participante. De hecho, sus compañeros no recibieron con ilusión su éxito en las llamadas y mensajes. Aquello sucedió en un momento en el que Belén tenía problemas de adicciones, y a veces ni siquiera se presentaba a los ensayos, como más tarde se sabría.

Por ello, la organización del programa creó un premio especial otorgado por el jurado, y que sí fue a parar a la cantante que representó a España en Eurovisión en 2015. Por ello, Edurne es considerada, por muchos, la ganadora moral de aquel certamen. “Devuelve tú el premio Ondas”, le respondía Belén, sabiendo que aquel galardón levantó tantas ampollas como su victoria en el concurso de baile. Jorge Javier entonces reconoció no saber dónde tiene guardado el premio.

“Belén, ya que estamos en una época de reconciliaciones, podríamos hacer una réplica de tu premio de Más que baile y que venga Edurne y se lo das”, volvía a insistir con mucha acidez el actor y presentador. “No, no, no, lo que se da no se quita, Santa Rita”, volvía a responder la antaño conocida como princesa del pueblo. “Y te digo otra cosa. Anabel debe entender que cuanta más gente hable de ella, a ella le engrandece”, siguió diciendo Jorge Javier Vázquez, ya reconduciendo el contenido del programa a su hilo original, que era la figura de la influencer sevillana.

