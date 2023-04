El marido de Carmen Borrego llama “HDP” a Belén Esteban en un mensaje: “A mí no me llama eso”

Este Martes Santo, Carmen Borrego ha vivido su particular tarde de pasión. Y es que Sálvame, programa en el que trabaja como colaboradora, no le ha puesto las cosas fáciles, sobre todo, tras destapar una información privada que atañe a su marido, José Carlos.

En un momento dado, Jorge Javier Vázquez explica que una tarde pasada, cuando el programa se encuentra “en plena efervescencia” por un debate sobre Belén Rodríguez, Carmen recibió un mensaje en su móvil, escrito por su marido. Y le decía: “Dile a _____ que es una HDP”, dejando en blanco, en principio, el nombre de la persona a la que debería dirigir el insulto. Fue entonces Belén Esteban quien se daba por aludida y estallaba ante la situación: “Me ha dolido mucho, porque le tenía cariño”, decía en referencia al esposo de su compañera.

Jorge Javier Vázquez entonces se daba cuenta de que no se trataría de un hackeo al móvil, sino que es un mensaje que alguien habría visto y dado parte al programa. “Es un mensaje privado y no voy a hablar de él bajo ningún concepto”, se escudaba entonces Carmen Borrego. “Me duele, a mí Miguel en la vida me diría que le dijera eso a algún compañero, me parece...”, exclamaba entonces Belén Esteban.

Carmen pedía entonces que se dejase a su marido en paz, y recalcando que lo que le escriba a su teléfono móvil es un asunto privado. Para Belén Esteban, sin embargo, esa privacidad había dejado de existir al estar el texto “en el pantallón”. “A mí, tu marido no me llama eso”, exclamaba airada. “¿Tu ves bonito llamar a una compañera hija de?”, le preguntaba a la hermana de Terelu Campos, quien tan solo pedía que con ella no pagase el pato.

Entonces se informaba al público, y a la propia Carmen Borrego, de que habría más mensajes comprometidos. Ahí Borrego frenaba el transcurso del programa y se rompía. “Ni mi marido piensa eso de Belén ni es un mal tío, vamos a dejar el tema. Me parece muy feo lo que se le está haciendo”, lamentaba.

Más adelante, Belén Esteban terminó enterrando el hacha de guerra con su compañera, sobre todo, porque su esposo, Miguel, le dijo que parase. Ante esto, Kiko Matamoros ironizó sobre si el programa deberían hacerlo las parejas, y no los propios colaboradores.

