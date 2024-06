Karina reaparece en ‘Tu cara me suena’ y rompe a llorar en su entrada al plató: “Estoy muy sensible”

La cantante (y ocasional participante de realities) Karina ha sido una de las grandes protagonistas de esta noche en Tu cara me suena. La pasada semana, el pulsador decidía que Supremme de Luxe tendría que imitarla, y que para ello contaría con la ayuda de la propia Karina para preparar la actuación, gracias a la casilla training VIP.

Al recibir a la andaluza, Manel Fuentes, presentador de TCMS, pidió a todos los presentes que se pusieran en pie. “Ay, Manel”, exclamaba Karina con emoción. “Muchísimas gracias, sentaros que sois todos muy grandes, sois muy importantes, vosotros sentaros” decía la andaluza a todos los concursantes y miembros del jurado, mientras unas lágrimas asomaban en sus ojos.

“Guapa y guapa”, le piropeaban. “Yo estoy muy sensible y lloro mucho”, se justificaba Karina por su emoción, que no podía controlar. Lolita le preguntaba el motivo, y sin dudarlo, le respondió: “Porque soy así de tonta, corazón”

Lolita Flores expuso que Karina ha sido “un referente” para todos los que tienen una edad, como ella. Sobre los ensayos, la invitada aseguró que han sido “lentos”, pero no porque Supremme no lo haga bien. “Si se lo digo muy deprisa el muchacho no se entera”, aclaraba.

En el ensayo en cuestión, la admiración de Supremme de Luxe era evidente. El tema que tenía que defender era Oh Carol, canción original de Neil Sedaka, y que también grabó, con otra letra, El Dúo Dinámico. “Es muy sencilla, porque yo no era muy bailarina. Ahora sí. Entonces es sonreír, pero creyéndote lo que dices. Deja de llorar, no merece la pena, que ya encontrarás a otro chico, igual de guapo, o más”, le explicaba sobre la canción. “Estoy muy contenta de que seas tú quien me imite”, reconocía Karina a la presentadora de Drag Race España.

Tras la actuación, Karina agradeció a Supremme su show. “De nada. Gracias a ti por existir”, le respondía Supremme, imitando la voz aguda de la artista de Jaén. “¿Puede hablar normal, no?” quería saber Karina, que no entendía por qué la de Luxe seguía en el personaje. “Y tú”, le decían a ella. “Yo es que hablo así”, se justificaba la cantante de El baúl de los recuerdos.

Supremme admitía que le daba igual las notas que le fuesen a dar esta noche: “El doce para mí eres tú”, le declaraba a Karina. “Qué mona, qué bonito”, reaccionaba la imitada. “Esta mujer es historia de la música en España, que venga, que me dé consejos, voy a llorar” seguía alabando Supremme. “Si no te dan un doce, por lo menos el seis que es la mitad”, terminaba pidiendo Karina, antes de que Manel Fuentes pasara al siguiente concursante.

Karina, hospitalizada

Hay que recordar que Tu cara me suena se graba entre dos y tres semanas antes de su emisión en abierto. La aparición de Karina esta noche en el programa ha coincidido con un bache de salud que acaba de afrontar. El jueves no acudió a un evento que tenía programado por un “susto respiratorio” que provocó que fuese ingresada en el hospital.

Por fortuna, Karina ya está de alta y se encuentra descansando en su hogar, tal como explicó su hija Azahara a Jaleos. La propia Karina ha querido calmar a sus seguidores a través de las redes sociales, y allí ha contado cómo “me encontré indispuesta y tuvimos que ir al hospital. Pues sí, porque una ya tiene sus años y hay que tener mucho cuidado y cuidarse mucho. Y estar lo mejor posible, precisamente para no dar estos sustos”.