Karina, ingresada de urgencia en un hospital de Madrid por un "susto respiratorio": hablamos con su hija Azahara

La cantante Karina (78 años) ha vivido unas horas muy complicadas en cuanto a su salud se refiere. Este pasado jueves, 13 de junio, la artista estaba invitada a la gala de los Premios Diversa 2024, cuya asistencia había sido confirmada previamente. No obstante, un contratiempo de salud lo impidió.

Justo en el momento en que se le debía entregar el premio, Diversa de oro a la Trayectoria, los organizadores del evento, Juan Martín Boll y Nano García Gil, subieron al escenario para explicar la razón de su ausencia: "No ha podido asistir a la ceremonia en el último momento al haberse sentido indispuesta y finalmente haber tenido que ser ingresada en un hospital".

Minutos después, y ante la preocupación de los allí presentes, se comentó en el evento que la dolencia que había obligado a la artista a acudir a las urgencias de un centro médico de la Comunidad de Madrid obedecía a un problema cardíaco. Tras esto, en la noche de este pasado jueves EL ESPAÑOL se puso en contacto con una de las hijas de la artista, su primogénita, Azahara Díaz Llaudes.

"Está bien de salud y ya se encuentra en casa. El jueves le van a hacer unas pruebas, pero de paro cardíaco nada", ha asegurado Azahara. Por otro lado, EL ESPAÑOL ha podido conocer, a través de dos fuentes próximas a la artista, que la razón de este ingreso, el cual sólo ha durado unas horas, se ha debido a un pequeño "susto respiratorio".

A primera hora de la mañana de este viernes, 14 de junio, la propia Karina ha reaparecido en sus redes sociales. Bien maquillada y peinada y con una gran sonrisa, la artista ha explicado lo que le ha ocurrido.

"Hola, mis queridos amigos de Instagram. Pues nada, deciros que ayer tenía que haber ido a un evento, pero no pudo ser. Me encontré indispuesta y tuvimos que ir al hospital. Pues sí, porque una ya tiene sus años y hay que tener mucho cuidado y cuidarse mucho. Y estar lo mejor posible, precisamente para no dar estos sustos. Tranquilidad, que estoy bien", ha manifestado en su red social.

Para añadir: "No os preocupéis. El día 20 tengo que volver para hacerme unas pruebas y unas cosas... Bueno, ya os contaré. Yo ahora mismo no sé deciros lo que me van a hacer. Estoy bien. Muchísimas gracias por tanto cariño. ¡No sabía yo que me queríais tanto! Ay, qué ilusión. Bueno, corazones, muchos besos. Siento mucho no haber podido asistir al evento ayer".

Por último, la artista ha vuelto a incidir en que lamenta haber causado baja en su compromiso laboral de este pasado jueves: "Mando un beso grande. Mi agradecimiento de todo corazón. Y ya sabéis: para adelante, que la ilusión es lo último que se pierde. El 20 o el 21 os contaré cómo va la cosa de los médicos. Hasta luego, feliz día. Que tengáis un día de lujo".

Este revés de salud de la cantante acontece en un momento profesional muy dulce y excelso para ella. El pasado mes de enero estrenó su proyecto más especial y emocionante, una obra de teatro titulada Yo soy Karina, donde, a través de cinco funciones en el Teatro Bellas Artes de Madrid, se hace un fiel repaso por su vasta trayectoria profeisonal y personal.

"Siempre han idealizado al personaje y este personaje tiene fallos como todo el mundo. Que no piense la gente que va a ser todo hablar, va a ir intercalado con canciones que todo el mundo conoce, otras son más sorpresivas. Lo único que quiero dejar claro es que no me tienen que idealizar tanto, porque soy una persona como cualquier otra", aseguró Karina en su charla con EL ESPAÑOL.

También reflexionó: "El día que me vaya sólo quiero que me recuerden con una sonrisa. He tratado de hacer feliz a los demás e intentar ser feliz yo. Si yo soy feliz cantando mis canciones, la gente será feliz porque es como un boomerang. Es un trabajo diario, no es fácil, hay que intentarlo y esforzarse. Es más fácil tener mal humor que poner una sonrisa a los días que vienen torcidos".