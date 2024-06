Tamara Falcó, rotunda, habla alto y claro de los rumores de embarazo y se sincera sobre sus ganas de ser madre

El pasado domingo, 9 de junio, Tamara Falcó (42 años) compartió una foto en su cuenta de Instagram que hizo saltar todas las alarmas. La marquesa de Griñón posaba frente al espejo de un ascensor, mientras su marido, Íñigo Onieva (35), colacaba su mano sobre el vientre ella a la vez que le daba un beso en la frente. Para muchos aquello era un gesto claro de una posible paternidad, cuando están a punto de celebrar su primer aniversario como marido y mujer.

"¡Embarazada! Enhorabuena", "Eso es embarazo sí o sí", "Pensé que era una anunciación de embarazo", "Estas fotos tan ambiguas no me gustan nada. Gratis no lo van a anunciar", "Si no es embarazo le gusta jugar a la ambigüedad porque él tocando barriga y ella con el símbolo de la victoria", "Eso es embarazo, se les nota a la distancia", se leía en aquel post.

Desde entonces los rumores no han cesado y la socialité ha tenido que pronunciarse al respecto. Lo hizo en la noche de este pasado jueves, 13 de junio, cuando acudió a su cita habitual en El Hormiguero. Como no podía ser de otra forma, al ser uno de los temas de la semana, fue preguntada sobre una posible maternidad. La interrogante la hizo Pablo Motos (58) y acto seguido la marquesa de Griñón respondió alto y claro, pero con la espontaneidad que la caracteriza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

"¿Sabes que es lo que más me fastidia? Que estoy en plena operación bikini y la gente me pregunta que si estoy embarazada. Me dicen 'enhorabuena'... Eso sí que duele", reconoció entre risas.

Según confesó, tanto ella como Íñigo Onieva estarían "encantadísimos si fuera verdad", pero de momento no es así. Zanjando todo tipo de rumores, Tamara Falcó aseguró que aquel gesto del empresario en la imagen que desató una ola de noticias sobre la posibilidad de un primer embarazo, no fue otra cosa que una espontánea reacción de amor. "¿De qué otra forma te va a coger un chico en el ascensor?", preguntó la marquesa de Griñón intentando restar importancia al asunto.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. Gtres

"No es verdad", reiteró Tamara para terminar con todo tipo de especulaciones. Aunque reconoció que anhela convertirse en madre, de momento la pareja tendrá que esperar.

Si bien los rumores han cobrado fuerza esta semana, cabe recordar que la maternidad de la hija de Isabel Preysler (73) es un tema recurrente desde que contrajo matrimonio con Íñigo Onieva el 8 de julio de 2023.