Karina revela los motivos por los que decidió abandonar 'GH VIP' y si ha tenido que enfrentarse a una multa

El abandono de Karina en GH VIP ha sido uno de los momentos que ha marcado la octava edición del reality show. La cantante duró 24 días dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, siendo la segunda concursante en dejar antes de tiempo el concurso, dado que 9 días antes fue Oriana Marzoli la que abandonó la casa de forma voluntaria. Aunque se llegó a sospechar que su salida estuvo pactada, algo ya desmentido, la artista jienense ha querido explicar los motivos por los que tiró la toalla en el reality show.

En una entrevista para la revista Pronto, la mítica cantante reveló que el motivo de su abandono fue por meras cuestiones familiares. “Echaba demasiado de menos a mi familia, mi casa y mis cosas. No aguantaba más y lo pasaba muy mal. Por eso decidí salir de la casa”, reconocía la representante de España en Eurovisión en 1971. A pesar de que se pensó que su salida estuvo relacionada con la programación del espectáculo Yo soy Karina, previsto en el teatro de las Bellas Artes de Madrid, esto fue rápidamente rechazado.

“No es así en absoluto. No hay una fecha [del show]. Estaba programado para noviembre y diciembre, pero al entrar en la casa cambió. Les dije que esperemos y ahora se cambian las fechas a enero”, se dijo en el debate presentado por Ion Aramendi el pasado 8 de octubre. Aunque, por un error, las entradas aún seguían a la venta, poco después se recolocó la nueva fecha de estreno.

Dejando claro que fue por motivos personales, la cantante de Las flechas del amor y Romeo y Julieta revela si tuvo que pagar la multa por abandonar antes de tiempo el reality. “Llegamos a un acuerdo, tuvieron en cuenta mi edad y entendieron mi actitud. Yo quería vivir una nueva experiencia, pero no me encontraba bien allí dentro”, confesaba.

Karina en 'GH VIP'.

La cantante ahora sí está enfocada en el espectáculo que le rendirá tributo y que se estrenará el 15 de enero de 2024 en el teatro Bellas Artes de Madrid, que dirige Jesús Cimarro. “Quiero que el público conozca a fondo mi vida. Si tengo que hacer un balance de mi existencia, siempre primará lo positivo. Pero en el espectáculo se verán mis luces y mis sombras, anécdotas y algunas sorpresas”, señala en la entrevista, revelando que han sido las redes sociales donde ha vivido un renacer social, contactando de otra manera con el público.

“Desde que empecé en Instagram renací de mis cenizas y me siento con muchas fuerzas para mostrar a la gente cómo me siento ahora. He sido una persona valiente, pocas veces me he achicado ante la adversidad y he tirado hacia adelante con todas mis fuerzas”, explicaba. Por supuesto, ante la pregunta de cuál es su concursante favorito para que gane GH VIP. “Me gusta Laura Bozzo, que tiene setenta y tantos años y lo está haciendo muy bien. Aunque no veo a nadie muy notorio”, confesaba.

