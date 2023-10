Karina, al borde de abandonar ‘GH VIP’ una vez más: “Soy muy débil, ya no tengo fuerzas”

La cantante Karina parece haber tocado fondo en GH VIP. Según un vídeo que ha adelantado Telecinco, esta noche la artista andaluza “tiene algo importante que comunicar”, y por las imágenes ofrecidas, puede que se trate de su abandono voluntario. Así, hemos visto a Karina en el confesionario llorando, y también delante de sus compañeros. “Me encuentro mal”, decía ante el súper. Y también en el confesionario, aunque con otra ropa, por lo que sería de otro momento diferente, llora diciendo: “No tengo queja, pero es que ya no tengo fuerzas”. “Soy muy débil”, le habría dicho al resto de los habitantes, también llorando. “No eres débil”, le respondió Laura Bozzo.

Desde que entrase en la casa de Guadalix de la Sierra, las ganas de Karina por salir se han manifestado en varias ocasiones. “No tengo fuerzas para seguir. No sé si soy capaz de seguir porque soy una inútil”, dijo ya a la semana de empezar la competición, e incluso se activó el protocolo de abandono. “Se ve que no aguanta más por su estado físico, le duelen muchísimo las piernas. Sus compañeros han comentado que tiene los tobillos muy hinchados y ella ha dicho 'me flaquean las fuerzas y no sé si quiere continuar, me siento muy inútil en la casa’”, informó al respecto Miguel Ángel Rech desde Socialité.

Hay que recordar que, tal como informamos desde estas páginas, hubo muchas dudas desde el estreno del reality de que Karina pudiese llegar hasta el final. Y es que la que fuese representante de España en el Festival de Eurovisión tiene, al menos, seis compromisos profesionales durante los meses de noviembre y diciembre. En la web del Teatro Bellas Artes de Madrid se puede comprobar cómo del 7 de noviembre al 23 de diciembre, Karina representa los martes un montaje llamado Yo soy Karina, compartiendo escenario con Carlos Manuel Díaz. Un evento para el que se pueden comprar entradas, pues no se ha cancelado por su participación en GH VIP.

[Telecinco levanta el prime time del lunes para emitir un especial de 'Código 10', ¿sobre el caso de Daniel Sancho?]

Así pues, falta por ver qué es ese algo importante que tiene que contar en GH VIP: El debate tanto a sus compañeros como al resto de la audiencia. En el programa de esta noche, Anabel Pantoja y Belén Rodríguez entrarán a la casa de Guadalix de la Sierra para llevar a cabo una importante misión que afectará directamente a los concursantes, según detalla Mediaset. Además, Gustavo será el siguiente concursante en afrontar la dinámica de la ‘curva de la vida’, en la que entre otros episodios de su trayectoria abordará su relación con María Teresa Campos ante la mirada atenta desde el plató de la nieta de la presentadora, Alejandra Rubio.

