El ¿premeditado? abandono de Karina de 'GH VIP': las entradas de su show para noviembre siguen a la venta

25 días. Eso es lo que ha durado Karina dentro de la casa de GH VIP. La cantante, que no ha parado de quejarse desde el primer día, acabó abandonando este fin de semana. Sin embargo, su marcha resultó un tanto sospechosa debido al apoyo que le brindó el programa. Además, en redes sociales se rumorea que todo fue un teatrillo y que su salida ya estaba planeada para cumplir con otros compromisos profesionales que la representante de España en Eurovisión tiene en noviembre.

"Yo estoy muy a gusto, pero noto que me faltan fuerzas a veces. Este concurso es para personas fuertes", dijo Karina a Ion Aramendi en el confesionario. "Estoy bien, pero echo muchísimo de menos a mis hijas, a mi nieto y a mi hermano. Por eso te digo que son sentimientos muy encontrados. Pero no he podido estar mejor atendida".

Incomprensiblemente, el presentador entendió el motivo de su marcha mostrando una actitud compasiva hacia la concursante, impropia de otros abandonos. "Para nosotros ya has cumplido, y te lo digo con el corazón en la mano. Tú ya has cumplido", dijo. "Has hecho un esfuerzo ímprobo por resistir, por aguantar, por estar en las pruebas, por convivir, siendo un ejemplo para muchas personas mayores, a las que les has alegrado el día. Lo más importante es que nosotros queremos que tú estés bien".

[Carlota Corredera calla sobre su salida de Telecinco y abre las puertas a Antena 3: "Si me llaman allí me tendrán"]

El conductor del debate procedió a preguntar a Karina si deseaba "terminar el programa y encontrarte con tu familia, con tu hija", remarcando que al programa le iba a parecer "estupendo". O sea, que su marcha voluntaria no iba a acarrear ninguna multa económica. Entre lágrimas, la artista confirmó que se iba. "Para mí es una decisión difícil. Pero noto que si llevo más tiempo me da miedo estar cada día peor".

"Lo único que deseo es que vosotros estéis bien y contentos con mi pequeña participación. Me voy feliz y con dolor, porque dejo a unos compañeros y a un programa maravilloso, pero necesito ir a casa. No lo puedo evitar", comentó. GH VIP, además, le concedió la licencia de poder despedirse de Álex Cannigia y Laura Bozzo, sus máximos apoyos en la casa.

Como era lógico, las críticas no tardaron en aparecer en redes sociales, lo que obligó a Aramendi a pronunciarse. "No es premeditado", dijo cediendo la palabra a Carlos Díaz, su exmarido, para que aclarara todo. Y es que la artista tiene programado el espectáculo Yo soy Karina. La primera fecha que aparece en la programación del Teatro Bellas Artes de Madrid es para el 7 de noviembre.

¿Su abandono estaba pactado con la organización? "No es así en absoluto. No hay una fecha [del show]. Estaba programado para noviembre y diciembre, pero al entrar en la casa cambió. Les dije que esperemos y ahora se cambian las fechas a enero". Lo cierto es que, a fecha de publicación de este artículo, las entradas para esas fechas siguen estando a la venta al público.

El farsante del exmarido de Karina dice que no tienen fecha para la función de teatro, pero yo acabo de comprar dos localidades para el estreno (7 de noviembre). Tiene un mes para ensayar. Qué menos. #GHVIPDBT4 pic.twitter.com/0K13X5KPil — David Cano 😼 ‘El Gato’ (@DVDCano) October 8, 2023

Sigue los temas que te interesan