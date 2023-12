Paz Padilla revela "lo mal" que lo pasó en 'Sálvame' y se sincera sobre cómo vivió su despido de Mediaset

Paz Padilla está a punto de estrenar su nuevo en Mediaset, Te falta un viaje, un docu-reality con el que la presentadora y su hija, la influencer Anna Ferrer, ha recorrido varias partes del mundo y mostrarán los lugares más desconocidos. Con el estreno previsto para el 13 de diciembre, la humorista ha hablado de su paso por Sálvame y de cómo vivió su polémico despido de Mediaset y su readmisión.

La actriz ha acudido al pódcast Lo que tú digas, en el que ha charlado con el periodista Álex Fidalgo. La protagonista de El humor de mi vida quiso recalcar que no se avergüenza de haber sido presentadora del mítico formato de La Fábrica de la Tele. A pesar de ello, sí que confiesa que hay situaciones que vivió en el programa que no “volvería a vivir”. “No soy la misma que llegó allí, hace 14 años. Las circunstancias de mi destino me cambiaron. Yo quiero calma, para mí, la felicidad es tener calma”, le reconocía a Fidalgo.

La propia Padilla confesaba que no se sentía “cómoda” en los últimos meses en los que estuvo conduciendo el magacín vespertino. “Me di cuenta de que ya sobraba, y qué bien porque ya no tengo que estar ahí”, revelaba. “Ya no necesito ni dinero ni nada. Si algo he aprendido es que se necesita muy poco para ser feliz”, compartía, recalcando que “durante mucho tiempo”, estuvo “incómoda”.

La presentadora y actriz recuerda momentos “bochornosos” en los que lo pasó “muy mal”, como cuando tuvieron que dar las noticias de los fallecimientos de Chiquito de la Calzada y Jesús Quintero. “Hay cosas que te duelen en el alma. Yo optaba por el silencio, pero fue muy duro”, le reconoció a Fidalgo, recordando su admiración por Chiquito de la Calzada, quien fue su mentor y ella consideraba un “genio”. “Porque hubiera muerto, ¿teníamos que tratarle mal? Yo no lo entendía”, se cuestionaba en el pódcast.

Paz Padilla en 'Sálvame'. Mediaset

Es más, la protagonista de A todo tren 2 contó también en el espacio de radio que más de una vez fue a reclamar a sus jefes que fuesen menos agresivos con las noticias. “Claro, muchas veces. 'Por favor, ¿no te da pena verla llorar? Por favor...'”, recordaba, de cuando había momentos con demasiada tensión. “¡Anda ya!”, le respondían, según su versión. De la misma forma, recordaba que uno de los problemas de Sálvame era que el personaje y la persona se mezclaban mucho.

“Ya no se diferencia. Si vendes, vendes. Si subes la audiencia, van a por ti. Esto es un negocio”, reconocía. Es más, la conductora ha confesado que tuvo que tener mucho cuidado sobre a quién le compartía que su marido padecía un cáncer. “No es bonito ir a un trabajo y no poder contar a tus compañeros que tu marido se está muriendo”, reveló.

Padilla, aunque no reniega del formato, sí que comparte que había varias actitudes que no le gustaban. “Era un programa en el que, ya se sabe, se gritaba, y eso era lo normal. A mí ahora no me gustaría tener un programa así, estoy en otro momento”, manifestaba, resaltando así cómo Te falta un viaje u otros espacios de Mediaset en los que ha estado, como Déjate llevar o Me resbala, han tenido un enfoque muy distinto.

“Somos números y yo entendía que era un objeto. Tengo muy claro que soy un personaje y mi manager es un vendedor de personajes”, ha admitido a Fidalgo, recordando que es importante “diferenciarse del productor”. “Hay que evitar volverse loca”, le confesaba al periodista, recordando que “hay mucha gente a la que le ha comido el personaje”. Eso sí, Padilla ha querido mostrarse cordial con sus antiguos colegas, dándole las gracias a “la cadena y los compañeros”.

Paz Padilla en 'Déjate querer'. Mediaset

A la hora de abordar su despido, el cual fue considerado improcedente y obligó a la cadena a hacer un trato con ella y la readmitieron, Padilla ha querido zanjar una de las cuestiones, que ella no es “antivacunas”. “Yo hice un directo con María del Monte y Anne Igartiburu hablando de que, en aquel momento, toda mi familia tenía la vacuna puesta y todos teníamos el Covid. Yo lo había cogido por segunda vez. Dije que tuviésemos cuidado, porque nos podíamos infectar incluso estado vacunados”, aclaraba.

La gaditana cree que lo que se vio fue porque “editaron” el vídeo y se viralizó en redes sociales. “Lo expliqué en el programa: 'Señores, no soy antivacunas, no estoy en contra de ellas'. Hubo un momento en el que yo dije: 'No tengo nada más que decir'”, expuso a Fidalgo, reconociendo que esto le “pasó factura”. “Claro que sí. Luego el tiempo ha puesto las cosas en su sitio y aquí estamos”, expuso. Cuando el locutor le preguntó si podía ser más específica, Padilla habló más a fondo.

“Me despidieron de Mediaset. Yo no sé si tuvo que ver eso, pero fue un efecto secundario, me imagino. No lo quiero saber, pero sucedió, evidentemente”, resaltó. Volviendo a centrarse en su nuevo proyecto con la cadena de Fuencarral, la humorista se ha mostrado muy ilusionada de poder compartir esta experiencia con su hija, no sin antes pedir perdón “por si alguna vez” hizo “daño a alguien”.

“Pido perdón si alguna vez hice daño, que creo que sí, evidentemente, porque estaba ahí. Intenté hacerlo lo mejor posible y poner amor a todo lo que hacía”, zanjó.

