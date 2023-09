El gran susto de Anna Ferrer en la habitación de un hotel mientras dormía: "Pensaba que me iban a matar"

A Anna Ferrer Padilla (26 años) se le paralizó el cuerpo cuando notó la presencia de un individuo que entraba en la habitación del hotel en el que estaba durmiendo placidamente. La hija de la humorista, actriz y presentadora Paz Padilla (53) vivió una auténtica escena de pánico alrededor de las tres o cuatro de la madrugada.

"Me encuentro con el corazón todavía salido", ha comenzado a relatar. La influencer se quedó en "shock" al despertarse porque notó que alguien estaba entrando en su habitación con una llave. En ese momento, al presenciar que una persona desconocida estaba en la misma habitación donde ella dormía, se temió lo peor. "Yo pensaba que me iban a matar", ha explicado a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

La joven, que está viviendo su romance con el diseñador Mario Cristóbal, vivió un susto que le será difícil olvidar, ya que ha reconocido el miedo que sintió al presenciar esa escena en el lugar en el que se estaba alojando. Así lo ha dejado claro ante sus más de 800.000 seguidores en esta red social. "Me fui a dormir temprano y, para lo que para mí era la mitad de la noche, oigo que pasan la tarjeta, abren la puerta y entra una persona con la maleta", ha indicado.

Paz Padilla y su hija Anna Ferrer.

En esta ocasión, el suceso quedó en un susto. Así lo ha explicado Anna Ferrer aliviada después de haber temido por su vida. Este incidente se debió a una equivocación del hotel, ya que le había dado la llave de la habitación de la hija de la presentadora andaluza a otro huésped que había abierto la puerta de su habitación por error.

"Luego lo arreglaron, pero no sabéis qué nochecita pasé después de semejante susto", confesaba Anna, que permanece muy unida a su madre. Por eso, Paz Padilla ha asegurado este fin de semana con humor que Anna Ferrer se encuentra bien.

"A mí me han dado la llave de una habitación y cuando he subido he visto un pedazo de tío duchándose que digo 'oh' y me he vuelto para atrás y he dicho 'hostia, se han equivocado'", ha señalado.

Juntas comparten proyectos profesionales tras el lanzamiento de la marca de moda y complementos 'No ni ná' y el nuevo docureality que preparan juntas en Cuatro, donde será el estreno televisivo de la influencer. Cada entrega del programa Te falta un viaje se desarrollará en un país diferente, unos avances de los que las dos han dejado pistas este verano en sus redes sociales. Además, la actriz también ha vuelto a dar vida a la Chusa en La que se avecina, la gran ausente de la temporada 13.

Anna Ferrer está de vuelta en su Instagram y, es que después de unas largas vacaciones recorriendo varias partes del mundo, la joven ha vuelto a compartir momentos de su rutina diaria. Así se ha podido ver en sus últimas publicaciones, donde ha mostrado sus productos favoritos de moda y belleza.

Ferrer es la única hija de Paz Padilla y nació en 1998, justo después de que su madre se casara con Albert Ferrer. Sin embargo, sus padres se separaron en el año 2003 y este hecho supuso un mal trago para ella, tal y como explicó a Bertín Osborne en una entrevista que le concedió. "Él me dejó de un día para otro y yo lo pasé tan mal que no se lo deseo a nadie. Me dijo que se le había apagado el amor, pero yo estaba profundamente enamorada", dijo.

