Estos son los productos infalibles para moda y belleza de los que Anna Ferrer no puede desprenderse

Anna Ferrer Padilla (26 años) acaba de volver de sus vacaciones en San Sebastián y La Rioja junto a su pareja, Mario Cristóbal. La hija de Paz Padilla (53) ha aprovechado este mes de septiembre para organizar la "escapada" que tanto años deseaba hacer. "Por fin he podido descubrir estos sitios y wow, no entiendo como no lo he hecho antes. Me vuelvo enamoradita y empachada, pero sobre todo feliz", comentaba en sus redes sociales.

Después de volver a la rutina, la influencer ha querido mostrar a sus más de 800.000 seguidores sus productos favoritos para la moda y la belleza de los que es incapaz de desprenderse.

"Mis cositas favoritas últimamente. Belleza, moda, entretenimiento y cosas random", ha titulado la publicación. Ha empezado por belleza y make up. No podía faltar la bruma perfumada para el cabello y el cuerpo de Brazilian Crush Cheirosa número 62.

"Ojalá pudiérais olerla. He estado todo el verano obsesionada con esto y dan ganas de pegarle un bocado", explicaba Anna. Este producto emana notas de pistacho y caramelo salado para rociar sobre el cuerpo, el cabello y la ropa interior y un bote de 90 mililtros cuesta 21,99 y el de 240 mililitros cuesta 34,99 euros.

"Nosotras, las mujeres brasileñas, hacemos uso de todos nuestros sentidos para embelesar. Este es uno de nuestros mayores secretos de belleza: estar perfumada, lo que significa sentirse divinamente bien todo el tiempo, desde el amanecer hasta el ocaso. Brazilian Crush, nuestra bruma corporal perfumada te transporta de inmediato a las cálidas playas de Río de Janeiro. Inspirada en los embriagadores aromas de pistacho y caramelo de mantequilla salada de nuestra crema Brazilian Bum Bum.Se dice que el primer amor nunca se olvida. Brazilian Crush es ese amor que nunca olvidarás", señalan desde la página de Sephora.

Sol de Janeiro de Brazilian Crush. Sephora

La creadora de contenido también ha recomendado el aceite para los labios de Nuxe que recibe el nombre de Lip Care Miel. "Lo que más me gusta es lo bonito que deja los labios y lo bien que huele a miel. No penséis que es el típico súper reparador porque para eso te compras uno en la farmacia, pero mirad, es como un panel de abejas. No puedo parar de usarlo", ha subrayado.

Este aceite cuenta con un tratamiento satinado con miel y posee un tapón de madera en forma de cuchara de miel. "Ríndete a los encantos de su fórmula 2 en 1 que nutre y sublima sin efecto pegajoso. La suavidad de su textura y su deliciosa fragancia con notas de miel lo convierten en un gesto totalmente adictivo", apuntan en Nuxe. El bote de 10 mililitros cuesta 19,10 euros.

Aceite de labios de Nuxe. Nuxe

Para el pelo ha destacado los lazos, una clara tendencia desde este verano. A ella le "encantaban" desde que en su colegio las niñas debían usarlos, y era Anna la primera que quería llevarlos. De ahí que su afición por este accesorio no sea nueva y la haya recuperado del pasado.

En cuanto a moda, Anna ha confesado que "tenían que estar" las Adidas Gazelle. "Me encantan, me las pongo con todo y no puedo parar de hacer looks con ellas". Ella cuenta con dos modelos, unas rosas y otras azules y cuestan entre 90 y 120 euros. Esta colección emblemática de la marca posee un tejido de ante y un particular diseño que las convirtieron en el calzado favorito de famosos como Harry Styles, el príncipe Harry, Brad Pitt o Kendall Jenner. "Siéntete como una estrella con estas zapatillas", apuntan en la página de la firma.

Tampoco podía faltar la cazadora viral de Zara hecha 100% de piel. Cuenta con cuello redondo y manga larga acabada en abertura con cremallera metálica, bolsillos de plastrón con solapa en pecho, forro interior y cierre frontal con cremallera oculta por solapa. Tiene un coste de 149 euros. "La inversión lo merece", recalca Anna.

Cazadora de Zara. Zara

Finalmente ha recomendado los neceseres de la marca Would. La hija de Paz Padilla tiene por lo menos tres y asegura que son una maravilla para "guardar todo el skincare y el make up".

