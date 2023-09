Jaydy Michel demuestra que tiene los 'stilettos' más cómodos y elegantes

Jaydy Michel (49 años) es una de las mujeres más estilosas del star-system español. La mexicana, que reside en nuestro país desde hace décadas, no es aficionada a las prendas extravagantes.

De hecho, ahí reside su talento a la hora de vestir, pues emplea piezas más sencillas e incluso de firmas low cost a las que aporta su toque personal y convierte en diseños ideales para cualquier evento.

En su día a día, Jaydy se muestra de lo más natural. Es lo que ha ocurrido en su última publicación, donde luce un mono de lo más favorecedor. No obstante, la atención de los que la siguen se ha centrado en sus zapatos. A la hora de lucir salones, Jaydy ni lo duda y se pone en las mejores manos.

En esta ocasión, Michel ha confiado en una firma de renombre: Isabel Abdo. "Random Post de la semana. #FelizFinDeSemana", ha posteado en su última publicación de Instagram. La que fue expareja de Alejandro Sanz (54) luce unos stilettos que han enamorado a sus seguidores.

"Stiletto oro en mestizo, con tacón de 5,5 cm y planta extra confort", se puede leer en la página web. En concreto, Jaydy luce el modelo Easy Mule Gold 5.5. Cuesta 240 euros.

Los 'stilettos' de Jaydy Michel.

Quién es Isabel Abdo

"Profesional y amante del mundo de la moda, esa soy yo. Durante más de 3 años me he podido dedicar a mi gran pasión, tanto desde el punto de vista profesional como personal. Mi gran debilidad son los stilettos. ¿Cómo es posible que una sola prenda tenga tal poder de transformación? Con unos buenos tacones, una mujer tiene el poder de transformar cualquier look aburrido en sofisticado", escribe la protagonistas en el apartado La creadora, de la página web de la firma.

Añade: "He tenido la suerte de poder probar muchas marcas de zapatos, lo que me ha servido para sacar lo mejor de todos y crear el Stiletto prefecto. Mis zapatos son atemporales, no son presa de las modas. Ideales para utilizar 24/7 gracias a su elaboración artesanal con materiales de primera calidad. El interior está reforzado para lograr el máximo confort".

Su trabajo constante, su lucha, su perseverancia, su savoir faire y un pequeño golpe de suerte han provocado que hoy su brand sea una de las marcas de zapatos más buscadas. Incluso, la reina Letizia (50) ha caído rendida a los encantos de uno de sus diseños.

