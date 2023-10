Así fue la disputa inconclusa entre José Luis Rodríguez 'El Puma' y su supuesto hijo, Juan José, fallecido a los 53 años

José Luis Rodríguez 'El Puma' (80 años) se ha mantenido en un discreto segundo plano desde que se dio a conocer el fallecimiento de su supuesto hijo no reconocido, Juan José Rodríguez 'El Puma Junior', el pasado 11 de octubre. Aunque se trata de un silencio ensordecedor, su actitud no resulta extraña, teniendo en cuenta que la relación entre ambos fue inexistente.

Su parecido físico era innegable y por muchos años Juan José sostuvo que era hijo del artista venezolano. Sin embargo, el cantante de Pavo Real siempre lo negó e incluso llegó a afirmar que 'El Puma Junior' era, en realidad, hijo de su hermano Oswaldo.

"Mi hermano Oswaldo es muy enamoradizo y me dijo que había reconocido a ese muchacho. Si él pertenece a la familia me da alegría. Si mi hermano lo reconoció quiere decir que lleva el apellido", dijo José Luis Rodríguez en una entrevista con el periódico Tiempo, en 1995. En esa época, Juan José ya había hecho varios shows, utilizando una imagen similar a la del cantante venezolano.

Hace apenas un año, en una programa en la televisión argentina, 'El Puma' volvió a hacer referencia a Juan José: "Por ahí hay un muchacho que dice ser mi hijo, pero no aguantó un ADN así que no es tampoco. Yo sé con quién estuve, tengo buena memoria. Siempre fui un hombre de parejas largas. 20 años con la primera y 35 con Carolina, mi actual pareja".

Juan José no tardó en reaccionar y en sus redes sociales escribió: "El que no aguantó el ADN cuando salió el escándalo del hijo fue usted y enseguida me llamó su abogado para que me callara, ese muchacho del que habla no es un muchacho, soy un hombre con dignidad y respeto". 'El Puma Junior', además, reveló que había recibido amenazas de muerte, una historia a la que se ha vuelto a poner el foco tras su repentino fallecimiento. "No voy a publicar la carta que ya le envié, pero públicamente aclaro que si me pasa algo, hay dos personas que las publicarán. Yo tengo más de 30 años que no lo veo porque me desterró y la última vez que nos vimos fue en el funeral de mi abuela, Ana González de Rodríguez, y no me dio la cara, huyó", añadió.

En ese mismo período, Juan José también reapareció en la televisión argentina, pero apenas quiso entrar en el tema. "Llevo el apellido Rodríguez y lo he representado en el mundo de una manera elegante, formal y victoriosa", respondió cuando le preguntaron si daba por cerrado el capítulo de su relación paternofilial con 'El Puma'. Minutos más tarde, ante la insistente interrogante de la periodista, añadió: "Estoy reconocido a través de Oswaldo Rodríguez. Eso se sabe, no es algo que esté oculto, es algo que tiene muchos años y ha recorrido el mundo. Vamos para adelante".

De quienes sí habló con total naturalidad fue de las dos hijas mayores de 'El Puma', Liliana (56) y Lilibeth (54), quienes precisamente fueron las encargadas en anunciar la noticia del fallecimiento de Juan José el pasado jueves, 12 de octubre. "Nos queremos mucho y siempre estamos apoyándonos entre nosotros", aclaró hace un año en su aparición en la televisión argentina.

La buena relación entre Juan José y sus supuestas hermanas quedó demostrada en la conmovedora publicación con la que ambas anunciaron la muerte del artista. "Como familia, compartimos la dolorosa y lamentable noticia del fallecimiento de Juan José Rodríguez 'El Puma Junior', en Pereira, Colombia. Las causas de su muerte aún se desconocen y se estarán haciendo las respectivas investigaciones. Humildemente, solicitamos el debido respeto en este difícil momento que como familia estamos viviendo. Honraremos tu vida y tu memoria, amado Juan José, Puma Junior nuestro", escribieron las hermanas Rodríguez Morillo junto a un emotivo vídeo en el que no sólo dejaron entrañables momentos del fallecido cantante con Liliana y Lilibeth. También con Lila Morillo (83), la madre ambas y primera mujer de 'El Puma'.

El vídeo, además, está acompañado de un audio de fondo, grabado las hijas de 'El Puma', quienes hablan de Juan José como su hermano: "Hermano querido de mi corazón, ya puedo decir que sé lo que es tener un hermano. Eres la mejor versión Rodríguez que hubo y que habrá. Te vamos a extrañar muchísimo. Quedaron muchas cosas pendientes por hacer, mi perseguidor del viento favorito. Yo las voy a terminar por ti. Te fuiste sorpresivamente porque así eras tú, siempre llegabas de sorpresa a alegrarnos la vida. Tu constancia, tu sonrisa, tu amor, fuente inagotable, me hicieron ver en ti el hombre que eras. Te agradezco por enseñarme tanto a través de tu voz y humildad".

Durante más de 30 años, Juan José Rodríguez siempre habló públicamente de su relación paternofilial, pero jamás hizo referencia a la mujer que le dio la vida. Hasta el día de su muerte, su madre se convirtió en un misterio para quienes siguieron de cerca una de las historias familiares más polémicas de Latinoamérica.

