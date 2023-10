Marta Díaz, la discreta exnuera de Carmen Sevilla: la tensa relación entre ellas y el divorcio de Augusto Algueró

El 27 de junio de 2023 perdía la vida la eterna y querida y respetada artista Carmen Sevilla a los 92 años de edad, aquejada de alzhéimer y tras ingresar en el Hospital Fundación Jiménez Díaz a causa de una neumonía. Todo lo que vino después por casi todos es conocido: el único hijo de la artista, Augusto Algueró (58 años), blindó la despedida de su madre y sólo pudieron decirle adiós sus más íntimos.

Ahora, tres meses después, un nuevo escándalo ha salpicado a la figura de la legendaria artista: sus cenizas continúan en el Tanatorio de Pozuelo de Alarcón, donde fue incinerada, más de 100 días después. Nadie habría acudido a recogerlas. En medio de este delicado suceso, EL ESPAÑOL ha querido recordar y actualizar la convulsa y agitada vida matrimonial de Augusto.

En concreto, su tumultuoso divorcio de Marta Díaz, su exmujer y madre de sus dos hijos. No sólo el exmatrimonio ha protagonizado una década de incesantes pleitos en relación a la custodia de sus vástagos, sino que Carmen Sevilla y la que fue su nuera vivieron una relación marcada por las tensiones y tiranteces. Así lo corroboran las crónicas de antaño y lo confirma este medio a través de varias fuentes.

"No fue una relación fácil desde el principio. Ten en cuenta que Carmen siempre ha sobreprotegido a ese hijo y una madre siempre quiere lo mejor, la perfección, y ésta no existe. Hubo momentos complicados entre ellas. Carmen evitaba hablar de la nuera cuando se le preguntaba. Siempre desviaba el tema hacia sus nietos, por los que sentía devoción", desliza una fuente de sobrada credibilidad a este medio.

Sólo en contadas ocasiones Carmen Sevilla se abrió, en confianza, y se desahogó con amigos periodistas en lo concerniente a su exnuera. De hecho, en los últimos días Aurelio Manzano ha expresado que Carmen se deshizo de gran parte de sus joyas personales para que no las luciera Marta Díaz, tal y como le habría confesado ella misma.

La relación empezó mal y terminó en el mismo término y punto, con un divorcio que se tramitó en el año 2013.

En 2016, tres años después, llegó la sentencia. No fueron años fáciles para ninguna de las partes, teniendo en cuenta que lo que estaba en liza era la custodia de los dos hijos en común. Ésta primero empezó siendo compartida para acabar de forma exclusiva para el padre, como recordó hace unos meses el periodista Jesús Manuel Ruiz en Esdiario.

Marta pasó página y supo renacer de aquel pasaje. Hoy, su vida es otra completamente diferente. Nada quiere saber de aquella etapa. Ni quisiera desea entrar a valorar la temática de las cenizas de Carmen Sevilla. "Desde que murió Carmen han sido varios compañeros los que la han llamado para conocer su versión de aquellos años, pero Marta nunca quiso y menos ahora. Hoy está feliz y no mira para atrás en ningún momento", sostiene quien bien lo sabe.

Cabe puntualizar que el matrimonio que formaron Augusto Algueró y Marta Díaz comenzó en 2001. Fue a raíz de ese, a priori, emocionante momento, y clave en la vida de toda persona, cuando comenzaron las divergencias entre Carmen y su hijo, una relación que, si bien siempre fue cercana y cómplice, protagonizó algún que otro vaivén.

De hecho, madre e hijo dejaron de hablarse durante un tiempo. El amor que sentía el uno por el otro ganó a toda desavenencia. Cuando estalló el divorcio entre Marta y Augusto, hubo disputas por el domicilio que fue conyugal, en Pozuelo de Alarcón.

Augusto abandonó el domicilio conyugal de Pozuelo de Alarcón. Sin embargo, dado que era allí donde tenía su estudio de trabajo -y con una situación bélica irreconciliable con la madre de sus hijos-, el compositor habló con el presidente de la comunidad para hacer una obra que le permitiera un acceso directo a la estancia de la vivienda y no tener que cruzarse con su exmujer.

Una petición que acarreaba la realización de obras. Marta se negó en redondo. Todo ello complicó sobremanera el trámite de divorcio, y ella acabó abandonando el domicilio. Augusto continuó ocupándose de los gastos de sus hijos, quienes en la actualidad ya son ya mayores de edad.

Hace un tiempo, el hijo de la eterna Carmen Sevilla habló de sus hijos en Diez Minutos: "Están fenomenal y muy grandes. Ya son adolescentes. El mayor ya tiene 18 años".

Las cenizas de Carmen

105 días después de la muerte de Sevilla, hace unos días, ABC reveló que las cenizas de la inolvidable artista continúan en el Tanatorio de Pozuelo de Alarcón, sin ser recogidas por el compositor.

Una sorprendente información que han confirmado fuentes del crematorio al periódico: "Sí, están allí y pueden ser recogidas en cualquier momento. Bien por su hijo, que fue quien firmó todos los permisos para que se llevase a cabo el proceso, o por cualquiera que lleve una autorización de este con la fotocopia de su DNI".

Un gesto por parte de Augusto que ha causado verdadero estupor entre algunas de las personas más cercanas a Carmen Sevilla. Tino Fernández, su chófer durante más de dos décadas, rompió su silencio en Espejo Público, y aseguró que le parece "inconcebible que tu hijo te abandone en un tanatorio. Es abandono, dejadez". "Me sorprende pero no me extraña", añadió.

Un sentimiento que comparte con el que fuera representante de la artista, Luis Méndez, que no entiende que los restos mortales de una de las grandes figuras de nuestro país continúen tres meses después de su fallecimiento en el tanatorio, como si fuese "una mendiga", en sus propias palabras.

Elena, una de las sobrinas de Carmen, ha hablado para el portal Vanitatis, revelando que una parte de las cenizas de su tía sí han sido recogidas, pero por ella y su hermana Carmen. Dada la especial relación que la icónica presentadora tenía con su hermano, Pepe García, pidieron a su primo Augusto un relicario con parte de las cenizas para que reposasen juntos. Algo a lo que el empresario accedió, separándose dicho relicario de la urna principal.

Una polémica sobre la que Algueró ha evitado pronunciarse públicamente, aunque según Rappel (78) -gran amigo de la actriz-, el hijo de Carmen niega dicha información, asegura que las cenizas de su madre sí han sido recogidas.

Con la duda en el aire de si las cenizas de la sevillana continúan o no en el tanatorio de Pozuelo, el próximo lunes 16 se celebrará una misa funeral en su honor en la madrileña Iglesia de San Francisco de Borja. Un homenaje a Carmen Sevilla organizado por sus sobrinas y al que, todo apunta, Augusto no asistirá.

