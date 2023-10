Todos los detalles del vestidazo azul de Taylor Swift en el estreno de su documental, 'The Eras Tour'

Taylor Swift (33 años) vivió en la noche de este pasado miércoles, 11 de octubre, uno de los días más especiales de su vida personal y de su carrera como artista. Tras años litigando con quien fuera su representante por el asunto de los derechos de sus canciones, ahora por fin vuela sola y lo hace con el apoyo de los millones de fanáticos que tiene alrededor del mundo.

Algunos de esos fans se acercaron hasta los aledaños de los cines AMC Theatres de Los Ángeles para ver a su estrella favorita brillar en la alfombra roja de la ta de Taylor Swift: The Eras Tour, la película documental de su gira. La cinta es un recorrido de tres horas de las actuaciones que Swift realizó por el mundo con su gira homónima y llegará a 90 países.

Para la ocasión, Swift eligió un diseño de Oscar de la Renta, uno de los diseñadores americanos por antonomasia y creador de cabecera de superestrellas globales como Sarah Jessica Parker (57). Se trata de un vestido en color azul, con escote corazón y detalles cut-out con un brocado floral. El color no es una casualidad, es el protagonista de su próxima regrabación 1989 (Taylor's Version), la cual verá la luz el próximo 27 de octubre.

[Taylor Swift fue la artista que más dinero generó en Estados Unidos durante 2020]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lisa (@tayloveforever13)

Acompañó Taylor su vestido con unas sandalias de tacón con tira en el tobillo, firmadas por el italiano Giuseppe Zanotti. Sobre este estilismo monocolor destacaban sus labios color carmín y una fina gargantilla de brillantes. Para sorpresa del mundo, a su lado estuvo Beyoncé (42), una artista sobre la que se sabe que jamás acude a ningún acto público que tenga que ver con estrenos de película o similares. La creadora de Wildest dreams ha querido dar las gracias a Queen B por acompañarla en su gran día.

"Estoy muy contenta. No sé cómo habría sido mi vida sin la influencia de Beyoncé. La forma en que ella nos enseñó a mí y a todos los artistas a romper las reglas y desafiar las normas de la industria. Su generosidad de espíritu. Su resiliencia y versatilidad. Ella ha sido una guía a lo largo de mi carrera y el hecho de que haya venido esta noche ha sido para mí un verdadero cuento de hadas".

Con este mensaje, Taylor y Beyoncé mandan el mensaje directo a sus fans para que dejen de luchar por ver quién es mejor en ventas, streams o en directo. Ambas se embarcaron a lo largo de este 2023 en las dos giras más exitosas del año a nivel global.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

Taylor Swift anunció este miércoles que el estreno de su película se adelantaría al 12 de octubre en Estados Unidos y Canadá. La autora de August informó, por medio de redes sociales, que el adelanto de un día respondía a "la demanda sin precedentes" de parte de sus seguidores y que además añadirían nuevos horarios en las proyecciones para el viernes.

"No tengo palabras para agradecerles que quieran ver esta película que refleja tan vívidamente la aventura favorita de la que he formado parte: The Eras Tour. Y lo mejor es que es una aventura en la que seguimos juntos", expresó la cantante.

Sigue los temas que te interesan