El divertido error de Juan Carlos Rivero en la final de la Champions que provoca carcajadas en la red

Este pasado 1 de junio, el Real Madrid hizo historia al alzarse con la decimoquinta Copa de Europa. Dos goles, uno de Carvajal en el minuto 74 y otro de Vinícius en el minuto 83, consagraron al equipo blanco, demostrando que los merengues son inevitables. Una victoria que tuvo un momento en el que Juan Carlos Rivero le robó el protagonismo. El narrador cometió un lapsus que ha provocado la carcajada general en redes sociales.

El narrador principal de TVE ha cometido un error justo cuando el Real Madrid estaba en plena celebración tras conquistar su título número 15. En pleno momento de euforia merengue, el narrador vio cómo se acercaba a Vinícius un cantante al que dijo que era Lenny Kravitz… Si bien, el rockero había cantado justo antes del inicio de la final, lo cierto es que se trataba de Jay-Z, el marido de Beyoncé.

“Nos vamos a ir con Marcos López... Lenny Kravitz está ahí también. Lenny Kravitz con Vinícius”, comentaba en directo, desatando una ola de memes, carcajadas y más de un comentario jocoso en X, anteriormente conocida como Twitter. “No puedo más”, expresaba un fan en dicha red social. Y es que el parecido entre ambos no era tal, solamente coincidiendo en tono de piel y en que llevaban rastas. Sin embargo, las diferencias físicas eran más que evidentes.

No era la primera vez que Rivero provocaba un comentario que indignaba a seguidores madridistas. Sucedió previamente, cuando cortó el himno del Real Madrid antes de la final para hacer promoción del inminente estreno de la nueva temporada del Grand Prix, que está grabándose y que próximamente se verá en el prime time de La 1.

Rivero no se ha pronunciado sobre el lapsus, limitándose en redes a felicitar el equipo merengue. “Felicidades al Real Madrid por su 15ª Champions League. Es un regalo contar hazañas deportivas. La 1 y RTVE y un placer inolvidable hacerlo con mis compañeros. Un buen equipo siempre es campeón”, posteaba.

Juan Carlos Rivero llamando Lenny Kravitz a Jay-Z, no puedo más pic.twitter.com/3vtIyCrVDn — offensiveprank (@offensiveprank) June 1, 2024

No extraña que no haya comentado nada. Ya en una entrevista previa para el portal Relevo, el comentarista señaló que las bromas que los espectadores hacen sobre sus fallos no le afectan.

“Hay una tendencia a que si de 100 tienes 98 aciertos y 2 errores, todo el mundo se agarra a eso. Tendrían que hacerse mirar cuál es su objetivo de vida. Fui 'trending topic' por equivocarme en un jugador, por cualquier cosa. Me afecta bastante menos de lo que quisieran”, compartía.