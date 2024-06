La redención de Courtois: demostró que se merecía ser titular en la final y que ha vuelto a su mejor nivel

El Real Madrid se proclamó campeón de Europa por decimoquinta vez en su historia. Un logro increíble tras completar una Champions League para el recuerdo. En la final contra el Borussia Dortmund, los focos recayeron principalmente en Dani Carvajal y Vinicius, los autores de los goles. Aún así, hubo otro nombre que destacó por encima de los demás: Thibaut Courtois.

El guardameta del Real Madrid llegó cuestionado a la final. Carlo Ancelotti apostó por su titularidad en detrimento de Andriy Lunin. El portero ucraniano se quedó en el banquillo a pesar de su excelente temporada, pero Courtois demostró frente al Borussia Dortmund porqué es el mejor bajo palos y le dio la razón a Ancelotti.

El belga realizó una auténtica exhibición y se convirtió en el salvador del Real Madrid durante muchos minutos. Se hizo grande bajo las dos porterías de Wembley y completó un partido soberbio, realizando grandísimas paradas y evitando que los delanteros del Borussia Dortmund marcasen.

Courtois para un disparo cruzado de Adeyemi en la final de la Champions entre el Real Madrid y Borussia Dortmund. REUTERS

Una redención en toda regla para Thibaut Courtois. El guardameta del Real Madrid sufrió dos graves lesiones esta temporada, una en el arranque del curso y otra cuando estaba en el tramo final de la recuperación de la primera. Sin embargo, su ambición para regresar a su mejor versión le hizo recuperar la titularidad cuando todos ya pensaban en Lunin como el portero para la final.

Un regreso por todo lo alto que le consagra como el mejor guardameta del mundo. Apareció cuando su equipo más lo necesitaba y fue el sostén del Real Madrid cuando más sufrió sobre el césped de Wembley. Nadie fue capaz de superarle, a pesar de que lo intentaron por activa y por pasiva.

Vuelta a su mejor nivel

Thibaut Courtois dio una lección en la final de la Champions League. Desde el arranque del partido, el guardameta del Real Madrid fue exigido. Adeyemi y Fullkrug le pusieron en innumerables ocasiones a prueba, pero la moneda siempre salió cara para el meta belga.

La portentosa actuación de Thibaut Courtois comenzó al cumplirse en minuto 20 de partido. El portero achicó a la perfección un mano a mano con Karim Adeyemi, que había recibido un gran pase filtrado a la espalda de la defensa. Se hizo grande el belga y le achicó a la perfección, evitando que el delantero del Dortmund pudiese definir bien.

Instantes más tarde, Fullkrug remataba al palo. La suerte que siempre sonríe a los mejores aparecía para salvar a Courtois. En el 27, nuevamente emergía estirándose por completo para desbaratar con el pie un disparo cruzado de Adeyemi. Una parada de mérito que evita el primer gol de la final.

Thibaut Courtois desbarata un mano a mano con Adeyemi. REUTERS

Antes del descanso, sacó una mano increíble a un potente disparo de Sabitzer desde la frontal del área. Había salvado los muebles una y otra, desquiciando al Dortmund cuando el Real Madrid peor lo estaba pasando. En la segunda mitad, solo el gol anulado a Fullkrug por claro fuera de juego puso en aprietos al belga, que respiró más tranquilo tras los tantos de Carvajal y Vinicius.

Más allá de su actuación en la final de la Champions League, se puede decir que Courtois ha regresado a su mejor nivel y se ganó el puesto frente al Dortmund. El meta ha finalizado esta temporada sin encajar gol alguno en los cinco partidos que ha disputado.

Courtois tapa un disparo de Füllkrug. REUTERS

Se marcha con un bagaje de 423 minutos manteniendo su portería a cero y con un recital de paradas que le catalogan como uno de los mejores porteros. Ha vuelto a su mejor nivel y demostró con creces el acierto de Carlo Ancelotti por él.

Feliz por lo logrado

Courtois, nada más proclamarse campeón de Europa con el Real Madrid, confesó la realidad que ha vivido este año. Comenzó de la peor manera para él, pero supo recomponerse y tener el premio de la titularidad en Wembley. Un trabajo en la sombra que ha terminado por disipar las dudas.

"Ha sido un año muy difícil, con mucho apoyo del vestuario, de los compañeros, del cuerpo técnico, médico, y de los aficionados. Muy feliz y contento, hemos podido cerrar la temporada de esta forma. Cinco veces la portería a cero, no me quejo de terminar así", explicó en los micrófonos de Movistar Plus.

Por último, quiso tener un detalle con Lunin, su rival por el puesto, y agradeció a Carlo Ancelotti la oportunidad de poder disputar una final de Champions más. Unas palabras que demuestran lo implicado que está Courtois con el equipo.

"Yo estaba tranquilo. El míster sabe lo que tiene conmigo. Lunin ha jugado a un gran nivel y hay que darle lar gracias, pero yo estaba bien los partidos que jugué e hice entrenamientos a un nivel alto. Es lo que ha visto el míster. Tendrás que preguntarle a él si no estuviese enfermo Lunin qué hubiera pasado, pero él confiaba en mí y estoy feliz de devolverle la confianza", terminó.