Belén Rueda ('Eva & Nicole'): "Me encantaría trabajar con mi hija Belén Écija ahora que ya tiene un recorrido"

Sí, las cosas han cambiado realmente. He vivido los años 80 y los 90, y no tienen nada que ver con ahora. Hay mucho más respeto, pero no suficiente. Para llegar a la igualdad hay un momento en el que tienes que empujar al otro porque si no nunca se llegará a la igualdad.

Necesitamos unos años de empujar, de no saber si puedes hablar de una manera o de otra. Yo he cambiado mi forma de hablar también. Todos. Para mis hijas hay cosas que son naturales y yo todavía digo: 'Ay, por aquí no'.

"Para llegar a la igualdad hay un momento en el que tienes que empujar al otro"